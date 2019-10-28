Sen yine de öyle deme matruşka, meslektaşın o senin sonuçta!

Türkiye, bölgedeki meşruiyetini "" masalıyla sağlamaya çalışan YPG'yi sınırından güneye doğru sürüyor... Tabiri caizse...Dün de ABD Başkanı Trump, Suriye'den çekilme planında elini güçlendirecek ancaksürükleyeceği kesin "müjdeyi" verdi.Başkan, DAEŞ'in lideri olduğu söylenen'nin Türkiye'nin bilgisi dahilinde olan bir operasyonla ortadan kaldırıldığını açıkladı!Bağdadi'ninsöyleyen Trump operasyonu şu cümlelerle dünyaya duyurdu:"Son anlarını tamamen korku içinde geçirdi..., bir korkak gibi öldü..., bazı topraklarında uçuş gerçekleştirdik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çok alçaktan çok hızlı uçuş gerçekleştirdik...... Hava sahasını bize açtı."

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Evet, bölgede yabancı devletlerin müdahalesine zemin yaratmak için karşılıklı dizayn edilen YPG ve DAEŞ şimdilik işlevini yitiriyor.Dün bu gelişmeler yaşanırken Esad cephesinden gelen açıklama dahabercisi gibiydi:"(YPG-PKK'nın yönetimindeki) SDG'nin Türkiye sınırının 30 km gerisinekarşılıyoruz.yeniden entegrasyonu için çalışacağız."Ama Başkan "" itirafını yapan Trump seçilse bile...Bakalımiçinden çıkardıklarıDAEŞ'ciYeni terör örgütlerine? Mesela IŞİD,DAEŞ, DEAŞ derken YATAŞ'a kadar varacaklarmı? Yatağa girecekleri yeni kirallıkkatiller kimler olacak?Başımıza ne tür bir bela saracaklar?

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Bu arada dün,çıkan KomünistBağdadi'nin havaya uçurulduğu operasyondaetmesisahiden ibretlikti!Bir defa şık değil...Haksız mıyım?Tamam, aralarındavardı ama netice de'un... Kendisine karşı bukadar kaba olmalıydı.Bakın, çarşı karışmışken, tetikçiler bir bir kullanılıp atılırkenitidali elinden hiç bırakıyor mu?Sahi, çakma imam sıranın er ya da geç geleceğini sık sık hatırlatıyor mudur kendine dersiniz? Cezaeviyle falan sıyıramayacağını... Zira Bağdadi'den geriye kalan çukuru görüyorsunuz... Adamlar yalnızca delilleri değil kullandıkları tetikçileri de... Kimlikleri ancak DNA'larından bulunabiliyor.Ama bence en çok içinden çıkacak matruşkanınolacağına kafa yoruyordur sümüklü.Ne diyelim... Paranoyası bol olsun.