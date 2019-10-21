FETÖ dindarlar için neyse PKK da Kürtler için odur.İmam rolünde sahneye çıkannasıl, muhafazakârların ve dindarların yıllar içinde biriktirdikleri değerlerine "" yaftası iliştirilmesine yol açmışlarsa...Apocular da benzer şekilde, Kürtlerin Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri süre gelenetmeye yönelik her girişimin "" eşitlenmesine neden oldular.Sonuçta her iki organizasyon da ulus devletin kuruluşundan beri çevrede tutulan Kürtleri ve dindarlarıetme işlevi gördüler.Demokratik sorunlarıhale getirdiler.İnsanları taraflara bölerek, kutuplaştırdılar,

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Doğrudur... Bir kuşak'ı yakalayıp uçakla memleketegetiren kahramanların hikâyeleriylebüyüdü... Hatta'nun Türkiyegetirilmesi,taşıdı.Ancak bugün hepimiz biliyoruz ki, ABDplanında Kürtlere biçtiği rolüüzerinden dizayn etmek için o yıllarda Öcalan'ı paket yapıp elimize vermişti. Çünküörgüte başka bir imaj lazımdı.Ve o yeni imaj hepinizin bildiği gibi, PKK'nın kurucularından'ın ". YPG'nin siyasi kanadı olan bu parti 2003 yılındakurulacaktı.muammasından sonra dünya siyasetini, komünizm düşmanının yerineumacısıyla domine edecek olan ABD işte tam bu geçiş sürecinde adeta bir değiş tokuş yaptı...bombasını "" şartıyla elimizeyerine de yeni dönemde dahaetkili patlamasını planladığı

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Bugün Kürtlere "" propagandasıyapan "ecnebilere" kızmanın şaşırmanınmanası yok yani.Adamlar işlerini yapıyorlar bir yandan davicdanını, sanatını, cüzdanını. Dalgalarına bakıyorlar.Biz de üzerimize düşeni yapalıyız.Bu topraklarda yüzlerce yıldır beraber yaşayıp beraber yönettiğimiz komşularımıza bu zor günlerde daha çok sahip çıkmak. AramızdanAman ha! Sözünü ettiğimneağzındandüşmeyenbir alakası var... Ne de Konyalıolduğu halde "Japonyalılar" gibidiyenlerin komplesiyle, üsttenbakışıyla...Günün sonunda biz bize kalıyoruz işte.