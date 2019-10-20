ABD ile imzalanan 13 maddelik Suriye mutabakatıTaraflarınvekarşılaştırarak birfotoğraf çekelim, kararı siz verin.O halde hatırlayalım:Suriye iç savaşının başlamasından birkaç yıl sonraoluşan otorite boşluğundan faydalanıp ülkenin Türkiye sınırına komşu bazı bölgelerini ele geçirdi.Türkiye yıllardır mücadele ettiği PKKYPG'nin, 911 kilometrelik Suriye sınırının paralelindeABD güdümü bağımsız bir devlet kurmasına müsaade etmeyeceğini açıkladı.Söz konusu yabancı bir devletin toprakları olduğu için, Ankara tezinikavramı üzerine kurdu.Buna göre Türkiye- Suriye sınırının güneyinde, derinliğiPKKYPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerindenArdından bölge, Suriyeli mültecilerin dönüşüne uygun bir güvenlik standardına kavuşturulacaktı.

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Ankara'nın teklifi Suriye'yi işgal eden devletlerden destek bulmadı.Meşruiyetini,"" tarifiyle izah eden YPG ise,ve TIR'lar dolusu silahyardımıyla sahada ilerlemesini sürdürdü.Türkiye ABD'yi, YPG'nin ilerleyişini durdurması ve Türkiye-Suriye sınırını ortadan ikiye bölengeçmemesi için uyardı.Cevap içeriden, o dönemdeHDPeski Eşbaşkanı Selahattin'tan gelecekti... Demirtaş, kendisinin de bağlılık yemini ettiği ülkesine şöyle seslenecekti:"YPG Fırat'ın batısına da(28 Ekim 2015)

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Derken Türkiye "geldi.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,'nın veüyeliğininTürkiye'ye tanıdığı hakları kullanarakdüğümü kesmeye soyundu.TSK, Afrin ve El Bab gibi stratejik yerleşimlere askeri harekâtlar düzenledi. Türkiye-Suriye sınırını ortadan ikiye bölenolan bölgeyi terörden arındırdı.Türkiye, geçtiğimiz günlerde debölgede Barış Pınarı Harekâtı'na başladı.Harekâta hafta ortasında ABD ile imzalan 13 maddelik mutabakat uyarıncaverildi.Bu süre sonunda YPG'li teröristler, Türkiye'nin sürecin başından beri güvenli bölge tezindeçekilecek. Harekât üzerine gündeme gelen ABD yaptırımları da uygulanmayacak.

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Diplomasiyi dış politika sananlar mektup, oturma düzeni gibi taktiklerle uğraşadursun, ortadaki stratejik sonuç şudur:Türkiye 32 km'lik güvenli alanFırat'ın doğusunda da ulaştı.YPG iseolduğudoğru sürüldü.Üstüne, 20 millik güvenli bölge teklifini başından beri reddeden ABD, 13 maddelik mutabakatı kabul ederekvermiş oldu.Gelen haberlere göre çekilmesi beklenen PKK-YPG'liler son 36 saatte 14 taciz saldırısı gerçekleştirmiş. Umarız şu son birkaç saat daha sakin geçer, YPG'li terörstler güneye doğru defolup gider ve kimsenin canı daha fazla yanmaz.