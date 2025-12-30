Viral Galeri Viral Tıkla Veyis Ateş ile Taner Çağlı'nın ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'u iki kadınla yatakta gördüm

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı tutuklandı. İki ismin ifadeleri ortaya çıkarken Ateş, aynı soruşturma kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un evine neden gittiğini anlattı. Taner Çağlı ise ifadesinde Ersoy'un yaz aylarında teknesine iki kadınla birlikte gelerek kaldığını öne sürdü. Çağlı, 'Mehmet Akif'i iki kadınla yatakta gördüm' dedi.

Medyaya yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma" suçundan tutuklandı. İki ismin hakimlik sorgularına ulaşıldı.

"MEHMET AKİF'E ÇAY İÇMEYE GİTMİŞİMDİR"

Veyis Ateş savunmasında, "Ben Mehmet Akif Ersoy'un Piyalepaşa'daki evine 2018-2020 yılları arasında gittim, çay içmeye uğramışlığım olmuştur. İki günden bu yana 20 yıllık itibarımı yerle bir ettiler. Uyuşturucuyla çok mücadele eden birisiyim, yıllarca bu konuda haberler yaptım" şeklinde konuşarak suçlamaları reddetti.

"MEHMET AKİF'İ YATAKTA 2 KADINLA GÖRDÜM"

Taner Çağlı ise, yaz ayalarını şirketine ait teknesinde geçirdiğini belirterek, "Mehmet Akif Ersoy'la geçtiğimiz senelerde bir YouTube videosu için tanıştım. Kendisi sonrasında iki kız arkadaşıyla yatta misafir olmak istedi, ben de kabul ettim.

Yazları 9 yaşındaki kızımla teknede kalmaktayım. İlk gün çok fazla alkol ve viski içtiler. Mehmet Akif'i iki kadınla da yatakta gördüm. Sonra sinirlendim, uyudum. Daha sonra kalktığım zaman iki kızla birlikte yanıma geldiler, iki kız da yatağıma atladılar.

Ben de azarladım. Nezaketli olmaları gerektiğini söyledim. Misafirim oldukları için de çok şey yapamadım. Sonrasında sabah yine onları azarladım ve tekneyi terk etmelerini söyledim. Kızların alkolün tesirinde olduklarını düşündüm. Tekneyi terk etmelerini söyledim. Yatta ben ve kaptan vardı. Kızlarla biraz kavga ettiğim için bana da bozulduklarını düşünüyorum" dedi.

