Veyis Ateş ile Taner Çağlı'nın ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'u iki kadınla yatakta gördüm
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı tutuklandı. İki ismin ifadeleri ortaya çıkarken Ateş, aynı soruşturma kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un evine neden gittiğini anlattı. Taner Çağlı ise ifadesinde Ersoy'un yaz aylarında teknesine iki kadınla birlikte gelerek kaldığını öne sürdü. Çağlı, 'Mehmet Akif'i iki kadınla yatakta gördüm' dedi.
Giriş Tarihi: 30.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:51