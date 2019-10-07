Türkiye Mersin'dekonuşuyor.Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tepki çeken görüntülerde kavga edenannesi parkta tartışırlarken görülüyorlar.Çevrelerinde de bir çocuk topluluğu var.Derken çocuklardan Türk olanın babası homurdanarak kadraja giriyor.Kıyafetlerine sığmakta zorlanan koca adam, annesinin yanında duranEl kadar çocuk betona yapışıyor. İşitilenAnnenin halini düşünün... Derken saldırganhakaretler eşliğinde darp ediyor.Tepki çeken görüntüler, kamuoyu tarafından, çocuklardan birinin Arap coğrafyasından olması nedeniyleve "yabancı düşmanlığı" bağlamında tartışılıyor.

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Bu bakış açısına sahip olanlar çok da yanılmıyorlar.Zira memlekette, geçiminibir kitlenintemin edenprofesörler, siyasetçiler, gazeteciler var...ötekine düşmanlık ederek bastırmayaçalışan biçarelerin ağzına, her günNazilerinhalliceönerilerinden bir parmak sürüyorlar...Daha geçen gün Kocaeli'nde, sınıfta dışlandığı ve bir öğretmenden azar yediği iddia edilen9 yaşındaki Vail kendisini mezarlıkta asmadı mı?Duymadınız mı?Doğrudur, "bazı çocukların" ölümü bilekonuşulmuyor burnuna kadarbatmış duyarlı

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Evet, ruhen, çocukların kavgasını çocuklardan daha çokolan Mersin'deki o korkak, karşısındaolsa kuşkusuz ki bu kadar hoyrat olmayacaktı.Çünkü herkes bilir ki, mesela birya da ABD'li bir annenin oğlunun kılına zarar verirsen en naif ifadeyle ananı ağlatılar! Dünyanın neresinde olursan ol...Biz de faşizme, ırkçılığa yabancı düşmanlığına kahrolsun demekle engel olamayız.Yapmamız gerekenaltına almak.Günlerdir bu köşede üzerinde tartışmaların sürdüğü yargı reform paketiyle ilgili somut önerilerimi sıralıyorum. Bir vatandaş olarak perspektif önerilerimi dile getiriyorum.Kim ne kadar duyuyor biliyorum ama tekrar etmekten bıkmayacağım...İşe, Twitter'dan küfür etmeyi, yumruk atmaktanolarak gören hukuki pratikleri sorgulayarak başlamalıyız.Elin hukuk devletindeki