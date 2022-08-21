Modern Avrupa’nın kömür sobasına dönüşü

Rusya'nın Avrupa'ya doğalgazı kısması üzerine özellikle Almanya'da oduna ve kömüre dönüş başladı. Almanya'da kömür stoklarının tükendiği bildiriliyor. Olayın Türkiye'ye yansıması ise oldukça enteresan. Çünkü Türkiye'deki soba imalatçılarının Avrupa'ya ihracatı katlanarak artıyormuş.

Türkiye'deki soba üreticileri, "Kömür ve odun sobalarının kullanılması konusunda geçmişte daha iyi durumdaydık ama uzun süredir inşaatlarda sobalar için bacalar yapılmıyor" diyor. Tabii ki elinin altında doğalgaz olan birisi sobayla uğraşmaz. Çok şükür enerji konusunda Türkiye şanslı durumda. Birçok kaynakla doğrudan bağlantımız var.

Karadeniz gazı 2023'te evlere ulaşacak. Akdeniz'deki sondaj gemilerimizden de müjdeli haberler bekliyoruz. Ancak hiçbir kaynak küçümsenmeden enerji çeşitliliği her zaman birinci öncelik olmalı. Bu açıdan baktığımızda yeni inşa edilen evlere bir de soba bacası yapılsa kimseye zararı olmaz. Sakla samanı gelir zamanı.

Sonuç olarak tuhaf bir döneme giriyoruz. "Işıkları söndürün, klimaları kapatın, daha az duş alın" diyen modern Avrupa ülkelerinin şimdi kömür sobasına dönüşü konuşuluyor. Bakalım daha neler duyacağız?



SAVAŞTA YENİ DÖNEM

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yeni bir döneme girildi. Ukrayna insansız hava araçlarını kullanarak Rusya'nın çeşitli bölgelerine sabotajlar düzenlemeye devam ediyor. Rus kaynakları, bu sabotajların arkasında İngiltere'nin istihbarat desteğinin olduğunu söylüyor. 10 gün içinde Kırım'da üçüncü defa patlama oldu.

Bu arada Rusya, Ukrayna'daki nükleer tesisin denetlenmesi için Birleşmiş Milletler'den uzman gönderilmesini istedi. Çünkü Ukrayna, Rusya'nın ele geçirdiği nükleer santrali uzaktan top atışlarıyla bombalamaya devam ediyor. Bu top atışları nükleer reaktöre zarar vermese de elektrik dağıtımını engelliyor. Ne olursa olsun nükleer tesisle şaka olmaz.

Ancak Ukrayna, bir devlet gibi davranmaktan çok uzakta. Batı ve Ukrayna cephesinin savaş stratejisi, alan savunması değil Rusya'ya zarar vermek. Bunu açık açık söylüyorlar. Devletlerin, vekâlet savaşı yapan terör örgütlerine dönüşmesi kimsenin hayrına olmaz. Biri buna dur demeli.



6'LI MASANIN SON TOPLANTISI

Bugün 6'lı masa sezonun son toplantısını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapıyor. Bu masadan bir aday çıkacağını artık kimse beklemiyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin yol haritasının belirleneceği söyleniyor. İttifakın küçük ortaklarının, "Bu masanın eskisi gibi bir önemi kalmadı" şeklindeki sözleri aslında kendilerinin de ümitsiz olduğunu ortaya koymuştu.

Son toplantıda özellikle Suriye ile barışma sürecinin konuşulacağının altı çiziliyor. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti başta olmak üzere bir tanesi hariç bütün partilerin destek vermesi bekleniyor. Tahmin edileceği üzere sadece Suriye krizinin mimarı olan Davutoğlu, Suriye ile normalleşme sürecinin karşısındaymış.

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