Enflasyon canavarına karşı indirim hamlesi

Pandemiyle başlayan ve Rusya- Ukrayna Savaşı ile büyüyen kriz nedeniyle tüm dünyada bir enflasyon yangını ve tedarik krizi yaşanmakta. Ülkeler sırayla enflasyon rekorları kırıyor. Enflasyonla mücadele çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda önemli bir adım atıldı. Tarım Kredi Kooperatifi'ne bağlı marketlerde bundan sonra ucuz ürünler satılacak.

Söz konusu marketlerde, makarnadan ayçiçeği yağına, et ürünlerinden bebek bezine kadar 40 temel ihtiyaç maddesinde indirime gidiliyor. Vatandaşlar 15 Ağustos'ta 1400'ü aşkın Tarım Kredi Kooperatifi marketinde ucuz alışveriş yapabilecek. Marketlere karşı alınan polisiye tedbirlerle ucuzluk sağlanamayacağı belliydi. Şu an uygulanan yöntem doğrudur. Bu şekilde hem serbest piyasa bozulmayacak hem de fiyatlar devlet eliyle dengelenmiş olacak. Etkilerini hemen hissedeceğiz.

Buradan Tarım Kredi Kooperatifleri yöneticilerine büyük görev düşüyor. Medyanın gözü bu marketlerin etiketlerinde olacak. Fiyatlar "gerçekten ucuz olmalı" ve "zaman içerisinde bu fiyat politikası gevşetilmemeli". Etiketler, zincir marketlerden ucuz olursa enflasyonla mücadelede çok kalıcı bir adım atılabilir. Diğer marketler de fahiş fiyat etiketlerini değiştirmek zorunda kalır.



AVRUPA'DA KURAKLIK KÂBUSU

Bütün dünyayı saran iklim değişikliği, İngiltere, Fransa, Portekiz ve İtalya'da tarihin en kurak günlerinin yaşanmasına sebep oluyor. İngiltere'de bahçelerin sulanması yasaklandı. Portekiz ve Fransa'daki yangınlara kuraklık yüzünden müdahale edilemiyor. Avrupa, enerji krizini yönetecek politikalar geliştiremeden şimdi de kuraklık kriziyle karşı karşıya.

Çok şükür ülkemizin bu yıl için acil bir kuraklık sorunu yok. Bizim meteoroloji raporlarına göre önceki gece İstanbul'un Anadolu yakasında kuvvetli yağış bekleniyordu. Önceki skandallardan ders alan ve sel felaketine karşı iş kıyafetleriyle "görevimin başındayım" fotoğrafları paylaşan Ekrem İmamoğlu, yağmur yağmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğramıştı. İmamoğlu'nun ilk kez tatilini yarıda keserek İstanbul'un sorununu hatırlaması bence günün en şaşırtıcı haberiydi.



KIRIM'DA NELER OLUYOR?

Kırım'dan da şaşırtıcı haberler geliyor. Kırım'da askeri havaalanındaki patlama hâlâ tartışılıyor. Çekilen fotoğraflarda 8 tane Rus uçağının tahrip olduğu görülüyor. Rusya'ya göre bu patlama bir iç olay veya kaza, ama Ukrayna tarafı "Bunu biz yaptık" diyor. Görgü tanıkları bir füze gelmediğini söylerken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kırım'ı da geri alacağını açıkladı.

"Kaza mı, sabotaj mı, füze mi, fail kim?" gibi tartışmalar uzun süre konuşulacak. Bu tip gelişmeler Rusya'daki askeri gidişatı çok fazla değiştirmiyor. Rusya'nın çok yakında Ukrayna'nın güneyinde büyük bir harekât başlatarak Odessa için saldırıya geçmesi bekleniyor.

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