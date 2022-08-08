İsrail’in insafı tükendi

İsrail Filistin'de insanlık suçu işlemeye devam ediyor. İslam dünyası kınamaktan öteye gidemezken, Batı'nın ölüm sessizliği devam ediyor. İsrail askeri güçleri yine Gazze'ye saldırdılar ve ölü sayısı 32'ye çıktı. İki devletli çözümün tartışıldığı günlerde İsrail askerleri Filistinlilerin varlığına nedense tahammül bile edemiyor. Filistinliler, elindeki kısıtlı imkanlarla kendilerini savunmaya çalışıyor ama İsrail'in güçlü silahları karşısında neredeyse elleri kolları bağlı.

İsrail ise tüm gücüyle Filistinlerin üstüne silahlarını boşaltıyor. Ve her gün ölü sayısı artıyor. İsrail'in sosyolojik yapısını bilenler bütün Yahudilerin aynı olmadığını bilirler. İsrail'in önemli bir kısmı barıştan yana. Ayrıca Hasidik Yahudiler İsrail devletinin varlığına bile karşılar. Ama bazı fanatik Yahudiler, Filistinlileri can düşmanı olarak görüyor. Topraklarını işgal ettikleri yetmiyormuş gibi evlerini yıkıyor, çocuklarını öldürüyor. İsrail'den farklı düşünen Amerikan'daki Yahudi lobisi zaten İsrail'in savaşmasına temelden karşı. Bu tip durumların kendi rahatlatlarını kaçırdığını ve antisemitizmi körüklediğini düşünüyorlar. Bu işin sonu nereye varır kestirmek zor. Ama uluslarası kamuoyu İsrail saldırganlığını acilen durdurması gerekiyor.



BİDEN NEDEN GÖREVİNE DÖNEMİYOR?

Amerikan Başkanı Biden'ın üstüste ikinci kez Kovid'e yakalandıktan sonra testi nihayet negatif çıktı. Ancak bu hemen göreve döneceği manasına gelmiyor. Biden, tecritin bitmesi için ikinci testin negatif çıkmasını bekliyor. Beyaz Saray doktoru Biden'ın testinin yeniden pozitif çıkmasını antiviral ilaç Paxlovid alan hastaların küçük bir yüzdesinde görülen "geri tepme" vakası olarak tanımlamıştı. Gizli servis tarafından mesafesi korunan, maskesi ve aşıları fazlasıyla tam olan Biden'ın bu duruma düşmesi de tıp uzmanlarının cevaplaması gereken bir konu. Ancak Amerikalıların Biden'ı gözden çıkardığı kesin. Sık sık davranış bozukluğu belirtileri gösteren Biden, gerçekten hasta mı yoksa insanlardan uzak mı tutuluyor? Bu da cevaplanması gereken başka bir soru. Yerine gelecek ismin daha iyi olacağının da hiç bir garantisi yok.

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