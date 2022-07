Scooter düzensizliğine son verilmeli

Kurban Bayramı sona erdi; ilk üç günde trafik kazalarında 28 kişi hayatını kaybetti. Eskiden bayramlarda çok daha yüksek ölüm sayıları olduğu için bu yıl "ucuz atlattık" bile diyebiliriz. Ancak trafikle ilgili başka bir sorunumuz var. Büyükşehirlerde bir ulaşım aracı olarak kullanılan scooter'lar.

Şehirde oluşan görüntü kirliliği ve kaldırım işgalleri bir yana bu araçlar da can güvenliğini tehdit ediyor. Bayramın son gününe bir scooter kazası damgasını vurdu. Şişli Halaskârgazi Caddesi'nde scooter ile dolaşan Dilara Gül isimli 23 yaşındaki dansçı kızımız, bir arabanın çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Çarpan aracın sürücüsü tutuklandı. Ancak akla gelen ilk şey, başta motosikletler olmak üzere scooter'ların kural tanımaması.

Tabii bu kazanın detaylarını bilmiyoruz ancak hangi yola girseniz, ters yolda giden bir motosiklete veya scooter'a rastlıyorsunuz. Buna dikkatsiz sürücüleri de eklemek gerekiyor. Bunları kimler kiralıyor? Sonuçta bu araçlarla trafiğe çıkılıyor. Kiralayanlarda hangi kriterler aranıyor? Bir ehliyet istenmesi gerekir mi? İsteyen istediği yere park edebilir mi? Daha fazla kayıplar yaşanmadan bu konuda acilen bir düzenleme şart.



İMAMOĞLU KORKUTUYOR

Emniyetçi olan bir okurumuz aradı ve "Hayatta en büyük endişem, İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun tatile çıkması ihtimalidir" dedi. İmamoğlu'nun her tatile çıkışında İstanbul'un doğal felaketlere maruz kaldığını ve onun da buna asla aldırmadığını söyleyen okurumuz, "Allah rızası için belediye başkanlığından vazgeçsin ve hayatta hiçbir yerde belediye başkanı olmayı düşünmesin" dedi.

Bilindiği gibi Ekrem İmamoğlu için İstanbul Belediye Başkanlığı, cumhurbaşkanlığı için bir basamak. Bunu artık kendisi de gizlemiyor. İstanbul umurunda bile değil. Kazayla cumhurbaşkanı olursa ve o sırada tatil yaparsa Türkiye'nin başına ne felaketler geleceğini hayal bile edemiyorum.



FUAT OKTAY'A MUTLULUKLAR

Bayramda siyaset dünyasından mutlu bir haber var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hümeyra Şahin ile evlenmeye karar verdi. Çiftin nişan yüzüklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan taktı. Hümeyra Şahin, Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı. Çiftin düğün tarihi henüz belli değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de olduğu bir zamana denk getirmeyi planlıyorlar. Biz de mutluluklar diliyoruz.



RUSYA'YLA KRİTİK GÖRÜŞME

İstanbul'da Rus heyetiyle yapılacak görüşmelerde tahıl koridoru meselesi ele alınacak. Bunun için Türk ve Rus heyetleri bir araya geliyor. Bu arada Kremlin, 19 Temmuz'da Putin'in Tahran'a giderek İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunda gerçekleştirilecek üçlü toplantıya katılacağını söyledi. Sanırım Türkiye'nin Suriye operasyonu da bu görüşmeden sonra tam olarak şekillenecek ve başlayacak.

