Dünya ekonomisi çok kırılgan

Dünya ekonomisindeki kırılganlık, bazı ülkelerde alışık olunmayan durumlara yol açıyor. Örneğin, İsviçre'de uzun yıllardan beri ilk defa enflasyon yüzde 3'ün üstüne çıktı. Almanya'da 1991'den beri ilk defa dış ticaret açığı verildi. Amerika son 50 yılın enflasyon rekorunu kırıyor, borsası çöküşte. Tüm ülkeler benzer durumda.



MAAŞ ZAMLARI NEFES ALDIRDI

Tabii Türkiye'de de enflasyon son 15-20 yılın en yüksek seviyelerinde. Önce pandemi, sonra ambargo senaryolarının dünyayı getirdiği nokta bu. Ekonomi kaynaklı siyasi istikrarsızlık ve ayaklanmalar tüm dünyaya yayılmış durumda.

Tabii Türkiye, vatandaşlarının hayat pahalılığının altında ezilmemesi için elinden geleni yapıyor. Bir yandan enerji yeterliliği için önemli adımlar atılıyor, diğer yandan ticari işbirlikleri artırılıyor. Ancak bütün bunlara rağmen TÜİK aylık enflasyon oranını yüzde 4.95, yıllık enflasyon oranını ise yüzde 78.62 olarak açıkladı. Son 6 aylık enflasyon da yüzde 42.35.

Yani emekli ve memurlar son 6 aydaki enflasyon oranı kadar maaş zammı alacaklar. Bu maaş zamlarının kısmi de olsa hayatı rahatlatacağını ve enflasyon yüksek oranlarda gittiği sürece bu ayarlamanın sıklıkla yapılması gerektiğini düşünüyorum.



UKRAYNA ZOR DURUMDA

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Batı'nın tüm yardımlarına rağmen Rus ordusu emin adımlarla ilerliyor. Zelenski'nin danışmanı Oleksiy Arestoviç, "doğudaki son kale" olarak tanımlanan Lysychansk'ın Ruslar tarafından işgal edildiğini itiraf etti.

Zaten Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova güçlerinin Ukrayna'nın stratejik Lysychansk kentini ele geçirdiğini ve Lugansk bölgesinin tamamını kontrol ettiğini söyledi. Bu saatten sonra Ukrayna'nın geleceği tamamen Rusya'nın ve Putin'in insafına kalmış durumda. Eğer Putin isterse bilindiği şekliyle Ukrayna diye bir devlet bile kalmayabilir.

Ukrayna'da yaşanan insanlık trajedisinin tüm Batı hayranlarına ibret olmasını temenni ediyorum. Batı güçlerinin kuklası gibi hareket eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ülkesi sonunda yok olma durumuna geldi. Gelecekte Zelenski'nin savaş ve insanlık suçlarından yargılandığını görürseniz sakın şaşırmayın.

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