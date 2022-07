HDP, altılı masaya resti çekti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 5'inci büyük kongresini topladı. Kongreye her zamanki görüntüler damgasını vurdu. Yüzleri kapalı bazı HDP'li göstericiler, Abdulah Öcalan posteri açarak sloganlar attı ve elini kolunu sallayarak kongre salonunu terketti.

Ankara Arena'daki kongrede konuşan Eş Genel Başkan Pervin Buldan, "Kimsenin önünde diz çökmedik. Kimseye biat etmedik. Bundan sonra da kimseye diz çökmeyeceğimize, biat etmeyeceğimize sizlerin huzurunda söz veriyoruz" derken diğer eş Başkan Mithat Sancar da "Kürt halkı demokratik yollarla sorunun çözümü için Meclis'te gerekli sayıya ulaşacaktır… Çağrımıza karşılık alamazsak kendi adayımızla seçime girme seçeneğini önümüze koyarız" dedi. Böylece altılı masanın görünmez ve ortadaki en büyük ayağı olan HDP de altılı masaya rest çekmiş oldu. Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar altılı masanın ortak adayı olmayı istese de bunu altılı masa kabul etmeyecek.

Şu ana kadar söylenenlere bakacak olursak belki sadece Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ses çıkartmaz. Zaten o tüm gücü ile desteklese bile Saadet seçmeninden CHP'li adaya oy verecek olan kısım çok azdır. Hatta yoktur. Altılı masanın varlığı ile yokluğu belli olmayan diğer üyesi Gültekin Uysal da Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olabileceğini üstü kapalı ima etti. Altılı masanın diğer aktörlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını tahmin etmek ise zor değil.



ALTILI MASA FİİLEN DAĞILDI

Yani altılı masa fiilen dağılmış durumda. İlk tura kendi adayları ile girecekler. İkinci turda ise Tayyip Erdoğan nefreti altında yeniden birleşeceklerini ümit ediyorlar.

Küresel güçler küçük ve orta boy devreleri sahaya sürdüğünden beri terör örgütleri güç kaybediyor ve güç kaybettikçe de hırçınlaşıyorlar. HDP'nin altılı masaya kongrede çektiği restle birlikte İsveç'te PKK'lılar gösteri yaptılar. PKK'ların Türkiye'ye iadesi için söz verenlerin seçimlerde başarısız olacaklarını söylediler. Silahlı gücü Türkiye tarafından eritilen PKK, tüm siyasi gücünü sahaya sürüyor. Kim bilir beli bir gün Kürt halkı PKK-CIA vesayetinden de kurtulur.



PAKİSTAN YİNE SOKAKLARDA

Bu arada Pakistan'da eski Başbakanı Imran Khan, destekçilerini Karaçi ve başkent İslamabad'da sokaklara döktü. Büyük kalabalıkların katıldığı gösterilerde hükümet protesto edildi. Görüldüğü gibi siyasi istikrarsızlık salgını tüm dünyayı sarmış durumda. İmran Han eski Türkiye'den alışık olduğumuz dış destekli ayak oyunlarıyla düşürülmüştü. Enflasyon fırtınası tüm dünyada olduğu gibi Pakistan'da da esiyor, siyaset kurumları ve siyasetçiler her yerde yıpranıyor. Bu fırtına bitince bambaşka bir dünya olacak.

