Polise tokat atan el

PKK'lılarla birlikte eylem yapan HDP'li bir kadın vekilin polise tokat atması gündemin başköşesine oturdu. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde konuşan Erdoğan da bu konuya değindi ve çok sert konuştu. Erdoğan, "Kadıköy'de teröristbaşını öven sloganlar atılması provokasyondan öte namussuzluktur, kanı bozukluktur. Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde ödeteceğiz. Ben inanıyorum ki milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye teröristi övme hakkı tanımaz. Türkiye terörün her türlüsüyle mücadelesini zafere ulaştıracaktır" dedi.

Belli ki seçim yaklaştıkça bu tip provokasyonlar artacak. Kaotik ve yönetilmez bir ülke algısı peşinde "Erdoğan'ı hedef aldıkları" çok belli. Terör örgütü, Suriye'de PKK/YPG'ye yönelik askeri operasyonun intikamını belli ki şehirlerde provokasyon yaparak almaya çalışacak. Hem vatandaşlar hem güvenlik güçleri çok uyanık olmalı. Kimse gaza ve dolduruşa gelmemeli. Siyaset ise kendini terörden arındırmanın yollarını bulmalı.



YAVAŞ'I BİTİREN FOTOĞRAF

Dünden beri sel felaketiyle boğuşan Ankara, Mansur Yavaş'ı konuşuyor. İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, sele Bodrum'da yakalanmıştı. Ankara Belediye Başkanı Yavaş ise sele Eskişehir'de yakalandı. Gece geç saatlerde olay yerine intikal edip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile buluşan Mansur Yavaş'ın verdiği fotoğraf sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu.

Bazen bir fotoğraf çok şey anlatır. Seçim bile kaybettirebilir. Fotoğrafta İçişleri Bakanı Soylu, lastik botları ve ıslak pantolonuyla görülürken Ankara Belediye Başkanı Yavaş, şık kıyafeti ve temiz kösele ayakkabılarıyla dikkatleri çekti.

Biz sadece İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul'u unutup cumhurbaşkanlığı hayalleriyle yanıp tutuştuğunu zannediyorduk. Meğer Mansur Yavaş'ın da gözü cumhurbaşkanlığı seçimlerinden başka bir şey görmüyormuş. Olan Ankara ve İstanbul'a oluyor.



KITLIK OYUNU BOZULMALI

Dünyada buğdayda olması beklenen kıtlık pirinçte baş gösterdi. Uzmanlara göre özellikle Güneydoğu Asya'da temel besin maddesi olan pirince talep artarken üretim artmıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yayımlanan mayıs verilerine göre, uluslararası pirinç fiyatları art arda beş kez artarak 12 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Bunun yanında petrol fiyatlarındaki artış da durmak bilmiyor. Bu arada dünyayı önce pandemi daha sonra da Ukrayna Savaşı senaryosuyla krize itenler ellerini ovuşturmaya devam ediyor, küresel şirketler kârlarını katlayarak artırıyor. Siyasetçiler ise bu oyunu bozmaya yetersiz kalıyor.

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