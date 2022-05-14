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Haberler Mehmet Barlas Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya’ya soğuk duş
MEHMET BARLAS
Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya’ya soğuk duş

Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya’ya soğuk duş

14.05.2022, Cumartesi
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu bir süredir konuşuluyordu. Bu konu ilk kez dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Erdoğan çok net cevap verdi: "İskandinav ülkeleri maalesef terör örgütlerinin misafirhanesi gibi.
Bundan dolayı olumlu bakmıyoruz." Erdoğan'ın bu açıklaması sadece İskandinav ülkelerinde değil NATO'da da soğuk duş etkisi yarattı. Yıllardır PKK ve FETÖ'ye kucak açan İsveç ve Finlandiya, Erdoğan'ın bu önemli hamlesi karşısında ne yapacak merakla bekleniyor. Ama ortada bir gerçek var. Türkiye istemezse bu iki ülke de NATO'ya giremez. Erdoğan'ın bu hamlesi önümüzdeki günlerde çok tartışmalara gebe. Türkiye'nin önünde yeni manevra alanları çıkabilir.

HUZURSUZLUĞUN KAYNAĞI İSRAİL
İsrail'de El Cezire'nin kadın muhabirinin başından vurulup şehit edilmesi hem Filistin'i hem de Arap dünyasını karıştırdı. El Cezire'nin kıdemli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail keskin nişancıları tarafından vurulduğu iddia edildi. Vurulan muhabirin sağ kurtulan arkadaşı, "Vuranlar İsrail keskin nişancısı" derken, İsrail devleti vuranların Filistinli milisler olduğunu iddia etti. Kim neye inanmak isterse istesin ama şöyle bir gerçek var: İsrail bölgedeki ve dünyadaki huzursuzluğun kaynağı olmaya devam ediyor.

BAE DEVLET BAŞKANI'NIN VEFATI
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan vefat etti. 74 yaşında ölen Nahyan için ülkede işyerleri üç gün kapandı ve 40 gün yasa ilan edildi. El Nahyan, Turgut Özal'a yakınlığıyla da bilinirdi. İki ülkenin ticari ilişkileri, Özal-El Nahyan'ın dostluğu sayesinde hız kazanmıştı. BAE ile Türkiye arasındaki sıcak ilişkilerin başlamasının ardından El Nahyan'ın vefatı önemli bir kayıp.

SAVAŞ YUNUSLARI DA ÖLDÜRÜYOR
Ukrayna Savaşı sadece insanları öldürmüyor. Karadeniz kıyılarında karaya vuran yunusların sayısında görülen artışları araştırmacılar, Rusya-Ukrayna Savaşı'na bağlıyor. Bu gürültüler, patlayan bombalardan daha çok denizaltıların kullandığı sonar ve radarlardan geliyormuş. Bilindiği gibi Rusların amiral gemisi Moskova, Karadeniz'de batırılmıştı.
Yaşanan gelişmelere göre hem insanlar hem de yunuslar daha uzun müddet çekecekler. Zira Finlandiya'nın NATO üyesi olmak için gösterdiği çaba Putin'i çok kızdırdı. Moskova'dan gelen haberlere göre bu tür bir gelişme savaşın Finlandiya topraklarına kadar yayılmasına sebep olabilirmiş. Ne yazık ki dünyada savaş rüzgârları dinmiyor ve hızlanıyor.

ERDOĞAN'IN RAKİBİ HÂLA YOK
İç siyasette ise birilerinin Tayyip Erdoğan'ın karşısına elle tutulur bir rakip yaratma çabası tüm hızıyla devam ediyor. İmamoğlu'nun safdışı kalmasının ardından gözler yeniden Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş'a çevrildi. 6'lı masanın ortak bir aday çıkarması neredeyse imkânsız görünüyor. Erdoğan'ın karşısına çıkaracakları aday konusunda bir gelişme sağlanamadı, bu gidişle sağlanacak gibi de görünmüyor.
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