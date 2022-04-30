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Haberler Mehmet Barlas Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretinde ne konuşuldu?
MEHMET BARLAS
Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretinde ne konuşuldu?

Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretinde ne konuşuldu?

30.04.2022, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun bir aradan sonra yeniden Suudi Arabistan'da.
Suudi Arabistan Kralı tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kral Selman bin Abdülaziz el Suud'un ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştüğü de öğrenildi.
Tabii doğal olarak bu görüşmelerde ne konuşulduğu ve iki ülkenin ilişkilerinin hangi noktaya geldiği herkesin merak konusu.

UKRAYNA'DA SAVAŞ BİTSE DE...
Ukrayna'da ise Rus bombardımanı tüm gücüyle devam ediyor.
Batı'nın maddi ve manevi tüm desteğine rağmen Rus ordusunun gücü kırılmış gibi durmuyor.
İngiliz kaynakları bile bu durumu kabullenerek asıl çatışmanın Donbas bölgesinde olduğunu açıkladı.
Savaşın uzayabildiği kadar uzamasını isteyen Biden ise Amerikan Kongresi'nden Ukrayna'ya yardım için 33 milyar dolar fon istedi.
Yani anlaşılan Ukrayna'da savaş bitse bile terör bitmeyecek ve küresel güçler vekâlet savaşına devam edecekler.

TRUMP'IN SOSYAL MEDYASI
Yeni başkandan eski başkan Trump'a gelirsek... Twitter'da sansürlendiği için kendine yeni sosyal medya platformu kurmaya karar veren Trump, Elon Musk'ın Twitter'ı alıp özgürleştirmesiyle birlikte zor durumda kaldı.
Twitter'ın özgürleşmesiyle birlikte onun kuracağı platform işlevsiz kaldı.
Elon Musk da bu durumla dalga geçerek Trump'a platformun ismini "Trampet" yapmasını tavsiye etti.
Yani Elon Musk aldığı son oyuncak olan Twitter ile çok eğleniyor. Dilerim başına bir iş gelmez.
Önümüzdeki süreçte küreselci güçlerin hedefi olacağı ortada.
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