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MEHMET BARLAS
Amerika’da istikrarsızlık

Amerika’da istikrarsızlık

26.04.2022, Salı
Gezi kalkışmasıyla bilinen ve Osman Kavala'nın adının merkezinde bulunduğu 17 sanıklı dava nihayet sonuçlandı. Bu yazı yazıldığı sırada haber ajansları kararı açıklamıştı.

KAVALA İÇİN KARAR
Kavala için ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
Ancak mevcut infaz kanununa göre Kavala'nın kaç yıl yatacağı üzerine hukukçular tartışıyor.
Gezi kalkışması, küresel güçlerin Türkiye'ye açtığı savaşın dönüm noktasını temsil ediyor. 15 Temmuz dahil her türlü saldırı bu dönüm noktasından sonra geldi.
Yargının ve devletin bütün baskılara rağmen Kavala konusunda gösterdiği bu kararlılık, saldıran güçlere bir meydan okuma olarak da görülebilir.
Türkiye artık kolay kolay beşinci kol faaliyeti yapılacak bir ülke değil.

ELON MUSK VE TWİTTER
Bu arada Amerika kendi içindeki beşinci kol faaliyetleriyle uğraşmakta. Küreselcilerin algı operasyonu ve sansür merkezine dönüşen Twitter'ın yönetim kurulu, satış meselesini görüşmek için Elon Musk ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Amerika ifade özgürlüğünün en üst seviyede olduğu eski günlerine dönmek için ümitlerini dünyanın en zengin insanı Elon Musk'a bağlamış durumda.
Musk bir kesim tarafından ifade özgürlüğünün Robin Hood'u olarak algılanıyor. Çünkü Amerika'da gidişat hiç iyi değil. Her türlü aşırılık ve kanunsuzluk tırmanıyor.
FBI Başkanı, ülkede geçen yıl şiddet eylemlerinde 5 bin Amerikalının öldürüldüğünü söyledi.

FRANSA'DA DURUM KÖTÜ
Amerika iyi gitmiyor ama Fransa'da da durum hiç parlak değil. Kamuoyu tarafından çok fazla tasvip edilmeyen Macron'un ikinci turda yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi ve rakibi "aşırı sağcı" Le Pen'in oyunu artırması, müstakbel bir istikrarsızlığın işareti olarak yorumlanıyor.
Biden'ın da saçmalamalarıyla birlikte Batı cephesinde ciddi bir liderlik sorunu mevcut. Bu yüzden dünyada gerilim her geçen gün artıyor. Erdemli kimse yok.
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