Doğu Ukrayna’da savaş nereye gidiyor?

Putin'in hedef olarak koyduğu Doğu Ukrayna'daki Donbas bölgesinde Rus harekâtı devam ediyor.

Asıl çatışmanın bu bölgede olması bekleniyor. Ama dün gelen haberlere göre Mariupol'de 1000'den fazla Ukrayna askeri, Rusya'ya teslim oldu.

Eğer bu haber doğruysa Donbas bölgesinde beklenen çatışma o kadar da şiddetli olmayabilir. Çünkü bu bölgedeki Ukrayna askerleri, lojistik olarak ve fiilen sıkışmış durumda.



YAPTIRIMLAR SÜRÜYOR

Tabii bu arada Avrupa boş durmuyor. Avrupa dışişleri bakanları, sürekli kendilerini Rusya'dan daha çok vuracak yaptırımlar için çalışmakta.

Mesela, 2014'ten beri yasak olmasına rağmen Avrupa ülkelerinin hâlâ Rusya'ya silah satmasını mümkün kılan açıklar kapatılmış.



LE PEN SEÇİLEBİLİR Mİ?

Fransa'da birinci turu biten seçimin gerilimi devam ediyor. Fransız halkı, iki aşırı ucun arasında kalmış durumda.

Macron, rakibi Le Pen için, "Avrupa'nın en ırkçı politikacısı" dedi.

Macron'a göre Le Pen seçilirse Türkiye ve Rusya gibi ülkelerle Fransa'nın tüm ilişkileri kopacakmış.

Le Pen de Macron için "Fransa'nın en otoriter başkanı" dedi. Bu gerilim ancak karakolda biter.



TÜRKİYE'DE HASTALIK AZALIYOR

Sağlık konusunda Amerika'dan gelen can sıkıcı bir haber var. Kalabalık mekânlarda maske takma zorunluluğu üç ay daha uzatıldı.

Bilimsel olarak faydası ispatlanmamış olan maskelerde bu ısrar ancak korku ortamının devam etmesini isteyen küreselcilerin bir talebi olabilir.

Zaten küresel medya, virüs haberleri yaymaktan hiç geri durmuyor. Mesela, dün Zika ve kuş gribi virüsleri gündemlerindeydi ve yumurta sıkıntısının kapıda olduğu söyleniyordu.

Ayrıca koronavirüsün binlerce etkisine dün iki tane daha eklendi. Meğer saç dökülmesine ve işitme kaybına da sebep oluyormuş.

Sevindirici olan ise Türkiye'nin bu sarmaldan kurtulmuş olması. Hastalık ve ölüm sayıları Türkiye'de her geçen gün azalıyor.



KÖTÜLÜK SINIR TANIMIYOR

Bazen küresel sapkınlıklar kadar bireysel sapkınlıklar da canımızı yakabiliyor.

Urfa'da istismara uğrayan bir buçuk yaşındaki bir kız çocuğu, ailesinin bir tanıdığının evinde baygın bulunmuş.

Bazen kötülük sınır ve seviye tanımıyor.

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