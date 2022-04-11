Yaptırımlar arttıkça dünyadaki kriz derinleşiyor

Rusya'nın Ukrayna savaşı dünya gündeminde en baştaki yerini koruyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Ukrayna'daydı. Ukrayna'da devlet başkanı Volodimir Zelenski ile görüşen Johnson, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar hazırladıklarını duyurdu. Yaptırımlar arttıkça dünyadaki ekonomik kriz derinleşiyor. İngiltere'nin tavrını anlamak zor.



FRANSA SEÇİMLERİ KARIŞIK

Bu arada Avrupa'nın bütün dikkati Fransa'da. Çünkü Fransa'da başkanlık seçimleri hiç umulmayan aşırı uçları devreye soktu. Aşırı sağ sözcüleri Başkan Macron'un tasfiye edileceğini duyurdular. Yine de seçimlerde Macron'un kazanacağı tahmin ediliyor. Ancak belli ki Fransa da dünyadaki karışıklıktan nasibini alacak.



EN ÖNEMLİ DÜŞMAN ENFLASYON

Türkiye'ye gelirsek, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin terörle mücadele konusunda asla taviz vermeyeceğini ve Türkiye terör saldırıları gelmeden terörün üzerine gitmeye her zaman hazır olduğunu duyurdu. Tabii terörle mücadelede büyük başarı elde eden Türkiye'nin artık en önemli düşmanı enflasyon.



TRUMP'TAN MEHMET ÖZ'E DESTEK

Amerika'dan da ilgi çekici bir haber var. Eski başkan Trump, televizyon yorumcusu ve doktor Mehmet Öz'e destek verdi. Mehmet Öz, senatör olmak istiyor. Trump'ın bir daha seçime girip girmeyeceği de Amerikalılar'ın en büyük merak konusu.



PAKİSTAN'DA HÜKÜMET SORUNU

Çok önemli gelişmelerden bir tanesi de Pakistan'da İmran Khan hükümetinin güvenoyu alamayarak devrilmiş olması. Son Ukrayna krizinde Amerika'nın ve Batı cephesinin karşısında yer alan İmran Khan zamanında Türkiye'de de karşılaştığımız yöntemlerle devrildi. Yarın Pakistan Parlamentosu yeni başbakanı seçmeye çalışacak.



EN GÜÇLÜ SİLAH ABD DOLARI

Dünyada yaşanılan gerilimi ve savaşı ülkeler üzerinden değerlendirenler hata yaparlar. Dev şirketler, ulus devletlere savaş açmış durumda. Bu şirketlerin ele geçirdiği ve kullandığı en güçlü silahlar da Amerikan devleti ve Amerikan Doları. Özellikle bizim coğrafyamızda bu savaşa karşı insanların tutunabilecekleri tek dal devletleridir. Bu durumu idrak edemediği sürece insanlık sıfırlanmaya devam edecek.

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