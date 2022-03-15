Batı siyaseti kural dışına çıkıyor

Uluslararası ilişkilerde kurallar kadar kişilikler de önemlidir.

Yaşadığımız savaş ortamında bu kişilikler ön plana çıktı ve barışı ertelediler.



KURAL TANIMAYAN SİYASETÇİ BORİS

Bunlara en iyi örnek, İngiltere Başbakanı Boris Johnson.

Ruslara akla gelen her türlü zorluğu çıkaran Johnson, geçen ay da kendisinden 28 yaş küçük bir kadını hamile bıraktı.

Yani Johnson, kuralları zorlayan bir isim.

Barış arayışlarını sürekli sabote etmesi bunun en belirgin işareti.



PUTİN Mİ KAZANACAK BİDEN MI?

Amerikan Başkanı Biden da kural tanımayanlardan biri.

Batı dünyasını yeniden savaş ortamına soktu ve NATO'yu adeta harekete geçirdi.

Rusya lideri Putin ise bütün bu zorlukları aşarak savaşta galip gelmeye çalışıyor. Galiba geliyor da...

Ancak rakipler, kural dinlemez davranışlarla Rus halkını ezip Putin'e karşı kışkırtmaya çalışıyorlar.



BİZE KARŞI HEP İKİYÜZLÜLER

Bu kargaşada Türkiye barıştan yana ağırlığını hep koyuyor. Ancak bunun pek faydası yok.

Zaten Türkiye'nin sorunlarına hiç aldırmıyorlar.

Defalarca söyledik, Kıbrıs Rumları Avrupa Birliği üyesi ama Türkiye değil.

Bunun gibi Türkiye'yi sabote eden PKK ve FETÖ, Amerika tarafından açıkça destekleniyor ve finanse ediliyor.



BU NATO'YU İSTEMİYORUZ

Bu açıdan baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in bazı benzer özellikleri var. İkisi de ülkelerine yapılan haksızlıklara tepki verip bunları cezalandırmaya çalışıyorlar. Bu arada Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar da az değil.

Onlar yaptırımlarla, terör örgütleriyle Türkiye'yi sürekli frenlemeye çalışırken, Türkiye Rusya ile işbirliği yaparak nükleer enerji ihtiyacını karşılamaya çalışıyor, hava savunmasını oluşturuyor ve ticaretini sürekli artırıyor.

Sonuçta Türkiye, NATO üyesi ama bu NATO bizim istediğimiz NATO değil.

Mesela Almanya, inanılmaz büyük rakamlarla NATO'ya genişleme yollarını açtı. Yani ortam aynı Soğuk Savaş öncesi gibi.

Zor günler geliyor. Hazır olalım.

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