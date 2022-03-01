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MEHMET BARLAS
Dünyayı zor günler bekliyor

Dünyayı zor günler bekliyor

01.03.2022, Salı
İçerisi de dışarısı gibi kaynıyor.
Altı tane muhalif parti liderleri bir toplantıyla anayasal hedeflerini açıkladılar.
Bu hedefler açıklanırken şimdiki "cumhurbaşkanlığı sistemi" yerden yere vuruldu.
Sanki Türkiye'nin geçmişindeki Tayyip Erdoğan'lı dönem hiçbir icraat yapmamış gibi davranıldı.
Bu arada eski Başbakan Tansu Çiller, bu altı liderin seslendirdiği "güçlendirilmiş parlamenter sistemi" çok sert bir dille eleştirdi ve "Koalisyonlar dönemini umut olarak ortaya koymak millete ihanettir" dedi.

ZELENSKİ İYİ SINAV VERDİ
Dış dünyaya gelince; konu yine Rusya ile Ukrayna.
Olayın başlangıcından bugüne kadar yer alan en önemli vaka, Zelenski'nin Rusya tarafından da Ukrayna'nın lideri olarak kabul edilmesiydi.
Çünkü bilindiği gibi işin başında Putin, Zelenski yerine Rusya yanlısı bir cumhurbaşkanı görmek istiyordu.
Ancak Zelenski savaş sınavını çok iyi verdi ve sonunda Ruslar da ondan cumhurbaşkanı olarak bahsetmeye başladı.
Tabii ki asıl sonuç, barış görüşmeleri sonunda belli olacak. Ben bu yazıyı yazarken toplantı devam ediyordu.

RUSYA'NIN DURUMU KÖTÜ
Bu arada savaş nedeniyle uygulanan yaptırımların Rusya'nın durumunu nasıl zorlaştırdığı da ortaya çıktı.
Rusya'nın dünya ekonomisiyle ilişkilerinin kopartılmasıyla Rus vatandaşlarının hayatları daha da kötüye gidecek.
Bu yaptırımların ne kadar süreceğini tahmin etmek zor, ama gerçekçi olmak lazım.
Dünya Rusya'sız olamaz.
Rusya diye bir gerçek var.
Herhalde Putin de önlemlerini alıyordur ve bu süreçteki hatalarının özeleştirisini mutlaka yapıyordur.
Biz Türkiye olarak her zaman olduğu gibi içine girdiğimiz dönemin ve bulunduğumuz coğrafyanın zorluklarının farkındayız ve hazırlıklıyız.
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