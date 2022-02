Yeni dünya düzeni ve Türkiye

Yeni dünya düzeninin kuruluşuna tanık oluyoruz.

Ancak ne kadar yeni desek de bu düzen eski soğuk savaş düzeninden çok farklı değil.

Bazı isimler beceriksizlikleriyle yeni düzeni savaşla başlattılar.



BİDEN'IN BECERİKSİZLİĞİ

Örneğin, Amerika'nın Başkanı Biden defalarca Ukrayna'yı NATO'ya almaktan bahsetti, hem almadı hem de Rusya'yı kışkırttı.

Sonuç, Rus ordusu Ukrayna topraklarında.

Bazı yeteneksizler de kendilerini dünyanın yıldızlarıyla karıştırıyorlar.

Mesela, İngiltere Başbakanı Johnson, kendini Churchill zannediyor ve Putin'i de Stalin'in yerine koymaya çalışıyor.

Yaşanan savaşa karşı getirilen yaptırımlar Türkiye'yi de vurabilir.

Çünkü Türkiye, Rusya ile ticaret, sanayi ve turizm gibi konularda derin işbirliği içinde.

Alınan her önlem, Türk ekonomisini etkileyecek.



ÜYELİK İMTİYAZ DEĞİL

Bu arada şunu da not edelim: NATO ülkesiyiz ama Avrupa Birliği üyesi değiliz.

Ayrıca Amerikan silahları hem Yunanistan'da hem de Suriye'de adeta Türkiye'ye karşı yığılmış vaziyette.

Yani bu yeni dünya düzeninde bir NATO üyesi olmak Türkiye için imtiyazlı bir durum değil.

Türkiye'nin geçmişteki dengeli ve tarafsız tutumu sanki cezalandırılıyor.

Bizim gerçek dostumuz sadece biziz. Ne Amerika, ne İngiltere, ne de Fransa'dır.

Bu acı gerçeği Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların bize yansıması sırasında iyice göreceğiz.

Ticaretimiz de, sanayimiz de, turizmimiz de, tarımımız da darbe görecek.

Bizim ihtiyacımız galiba sabretmektir.

