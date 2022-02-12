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Haberler Mehmet Barlas Erdoğan yeniden görevinin başında
MEHMET BARLAS
Erdoğan yeniden görevinin başında

Erdoğan yeniden görevinin başında

12.02.2022, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki tane PCR testini de başarıyla geride bıraktığına göre normal yaşamına dönüyor.
Ama biliyoruz ki Cumhurbaşkanı'nın normal zamanı, normal insanların rüyalarında bile göremeyecekleri yoğunluk ve karmaşıklıklarla doludur.

UKRAYNA'DA ERDOĞAN ŞART
Birincisi, Rusya ile Ukrayna anlaşmazlığı Erdoğan'ın da katılımıyla doğru bir yola girecekti. Ama Erdoğan'ın hastalığı sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron gibi isimler devreye girdi.
Amerika'nın yeteneksiz başkanı Biden, işi tırmandıracak sözler söyledi.
Kısacası, Ukrayna-Rusya gerginliği aynen devam ediyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracılığına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var.

ADAYLIKTA ENGEL YOK
Cumhurbaşkanı'nın Kovid-19 tedavisi sırasında muhalefet, "Erdoğan yeniden aday olamaz" gibi bir tez ortaya attı.
Bu tezin hukuki dayanakları da muhalefetin mantığı kadar çürük olduğu için suya düştü.
Yani Tayyip Erdoğan, 2023 Haziran'ında Cumhur İttifakı'nın adayıdır.

TRUMP FATURALARI ÖDÜYOR MU?
Alınacak pek çok ekonomik karar var.
Örneğin, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu elektrik faturalarını ödememeye karar vermiş.
Bu arada Amerika'da şu an tarihin en büyük elektrik zamları yapılıyormuş.
Acaba eski Başkan Trump da faturalarını ödemiyor mudur?

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ TARİHİ OLAY
Bu arada hepimiz heyecanla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açmasını bekliyoruz.
Bu tarihi bir olay. Asya ve Avrupa'nın başka bir coğrafyada da birleşmesi gerçekleşecek.
Kısacası, Erdoğan'ın dört günlük hastalık tatili yüzlerce yığılmış iş bıraktı. Hepimiz izleyeceğiz.
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