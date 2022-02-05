Erdoğan’ın önemli temasları

Bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikadaki etkinliği, dünya siyasetinde artık iyice anlaşılacak.

Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti, bu ülkeye yollanan Amerikan askerlerinden daha önemli olacak.

Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan oraya kavgayı körüklemeye değil barışı aramaya gitti.



NATO'NUN RUHU ÖLDÜ

Daha sonra Rusya lideri Putin, Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı'yla baş başa uzun bir görüşme yapacak.

Burada tabii gündeme gelen konular, NATO denilen ruhu ölmüş örgütün Amerika tarafından daha ne kadar kullanılabileceğine ilişkin olacak.

Anlaşıldığı kadarıyla Amerika, NATO'yu çok seviyor ama NATO, Amerika'yı pek sevmiyor.

Gerçeğin penceresinden baktığınız zaman NATO'nun Ukrayna ile Rusya'yı savaştıracak bir gücü olmadığını görürsünüz.



İSRAİL, BAE VE KATAR HAMLELERİ

Bu hafta Türkiye'nin dünyaya açılma politikasında başka ciddi adımlar da var.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti, Türkiye'nin Katar'la kurduğu sıkı ilişkiye dayalı Ortadoğu açılımları, yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılacak ziyaret de önemli gelişmeler arasında.

Bu arada dikkatimizi çeken anormal gelişme, Yunanistan'ın Türkiye'yi hedef alan saldırı niteliğindeki kışkırtmaları.

Göçmenlerin donarak öldürülmesi Yunanistan için bir insanlık suçu, ama Türk balıkçılarına meşru sularda saldırmaları birer savaş nedeni olabilir.



GERİ ADIM ATMA ŞANSIMIZ YOK

Bir de hiç unutmayalım ki Türkiye şu anda bir sıcak savaşın içinde.

Uçaklarımız, helikopterlerimiz, insansız hava araçlarımız ve komandolarımız gerek Irak gerek Suriye topraklarında sürekli hareket halindeler.

Bu durum parasal harcama açısından da Türkiye'yi yoran bir uğraş. Ama geri çekilmeye hiç niyetimiz yok.

Kısacası, Türkiye'de siyasete heves edenler bütün bu olayları önümüzdeki hafta dikkatle izlemelidirler.

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