Savaş rüzgârı

Amerika'nın gelmiş geçmiş en tartışmalı başkanı Biden, Rusya'yla bir silahlı çatışmaya girmeyi oyun zannediyor.

Rusya'nın Ukrayna ile arasındaki ihtilafın sonucu, Biden'a göre kan denizi olması gerekiyor.

Bunun için de Amerika elindeki silahları bölgeye yığmaya hazırlanıyor.



UKRAYNA İLE RUSYA'DA ETKİYE SAHİBİZ

Bu tür akılsızlıklara karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan adeta bir ilaç.

Ukrayna-Rusya gerginliğinin en had safhada olduğu sırada bir demeç verdi ve Ukrayna'ya giderek barış için çaba harcayacağını söyledi.

Daha da iyisi, Kremlin Sözcüsü Peskov, Erdoğan'dan gelecek her türlü katkıya olumlu baktıklarını ve barıştan yana her çözümün Rusya için olumlu kabul edildiğini açıkladı.



ERDOĞAN GİBİ DEVLET ADAMLARINA MUHTACIZ

Sonuçta bu hafta Erdoğan'ı, önce Kiev'de sonra da Moskova'da görmemiz mümkün.

Bunlardan alınacak bir ders var, daha doğrusu bu dersi Tayyip Erdoğan'ın kendisi de almalı.

Bu karmaşık dünyada, bu kadar karmaşık işlerin arasına girip barışı sağlamaya çalışmak ciddi bir iştir.

Türkiye bunu defalarca yaptı. En son Azerbaycan'ın yanında yer almasına rağmen Ermenistan'la ne savaşa girdi ne de diyaloğu kopardı.

Türkiye'de siyasetin eksiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir aday çıkaramamaları...

Oysa siyasette Erdoğan gibi birikimli devlet adamlarına daha fazla muhtacız.

Demek istediğim şu: 2023 Haziran'ında cumhurbaşkanı seçilememe ihtimalini düşünmek bile istemiyorum.

