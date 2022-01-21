21 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas Savaş rüzgârı
MEHMET BARLAS
Savaş rüzgârı

Savaş rüzgârı

21.01.2022, Cuma
Amerika'nın gelmiş geçmiş en tartışmalı başkanı Biden, Rusya'yla bir silahlı çatışmaya girmeyi oyun zannediyor.
Rusya'nın Ukrayna ile arasındaki ihtilafın sonucu, Biden'a göre kan denizi olması gerekiyor.
Bunun için de Amerika elindeki silahları bölgeye yığmaya hazırlanıyor.

UKRAYNA İLE RUSYA'DA ETKİYE SAHİBİZ
Bu tür akılsızlıklara karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan adeta bir ilaç.
Ukrayna-Rusya gerginliğinin en had safhada olduğu sırada bir demeç verdi ve Ukrayna'ya giderek barış için çaba harcayacağını söyledi.
Daha da iyisi, Kremlin Sözcüsü Peskov, Erdoğan'dan gelecek her türlü katkıya olumlu baktıklarını ve barıştan yana her çözümün Rusya için olumlu kabul edildiğini açıkladı.

ERDOĞAN GİBİ DEVLET ADAMLARINA MUHTACIZ
Sonuçta bu hafta Erdoğan'ı, önce Kiev'de sonra da Moskova'da görmemiz mümkün.
Bunlardan alınacak bir ders var, daha doğrusu bu dersi Tayyip Erdoğan'ın kendisi de almalı.
Bu karmaşık dünyada, bu kadar karmaşık işlerin arasına girip barışı sağlamaya çalışmak ciddi bir iştir.
Türkiye bunu defalarca yaptı. En son Azerbaycan'ın yanında yer almasına rağmen Ermenistan'la ne savaşa girdi ne de diyaloğu kopardı.
Türkiye'de siyasetin eksiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir aday çıkaramamaları...
Oysa siyasette Erdoğan gibi birikimli devlet adamlarına daha fazla muhtacız.
Demek istediğim şu: 2023 Haziran'ında cumhurbaşkanı seçilememe ihtimalini düşünmek bile istemiyorum.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Her yerde Türkiye var 20.01.2022 Perşembe
İş yapmak kolay değildir 19.01.2022 Çarşamba
İşin tadı kaçıyor 18.01.2022 Salı
Erdoğan Menderes’i anlattı 17.01.2022 Pazartesi
Şehitlerin öcü alınıyor 16.01.2022 Pazar
İyimseriz 15.01.2022 Cumartesi
Açıp açıp kapatmak 14.01.2022 Cuma
O CHP bu CHP değil 13.01.2022 Perşembe
Fatih Terim’siz Galatasaray 12.01.2022 Çarşamba
Savaş her zaman kapıdadır 11.01.2022 Salı
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA