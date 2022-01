Seçime kadar sabır

Siyaset kulislerinde her zamanki gibi aslı astarı olmayan sözler dolaşmaya devam ediyor.

Buna göre CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturmalar ilerlerken onun görevden alınmasına ilişkin söylentiler yoğunlaşıyor.



İMAMOĞLU BAŞARISIZ

Bir İstanbullu olarak öncelikle söylemem gereken gerçek şu: İstanbul'un kent olarak kaderini değiştiren Bedrettin Dalan gibi, Tayyip Erdoğan gibi olağanüstü başarılı belediye başkanları tanıdık.

Bunların döneminde İstanbul'un kronikleşmiş sorunları çözüme kavuşturuldu.

Ekrem İmamoğlu kesinlikle bunlardan biri değil. Dikkati çeken bir başarısı, olağanüstü bir projesi ve örnek olacak vizyonu yok. Tek özelliği, AK Parti iktidarına muhalefet etmesi. Belediye başkanlığındaki başarısızlığını siyasi polemiklerle kapatma gayretinde.

İBB'de yürütülen soruşturma üzerine şunun altını özellikle çizmek istiyorum: İmamoğlu zaten başarısızsa bunu seçmen fark edecektir. Bunun dışındaki her adım, İmamoğlu gibi başarısız bir belediye başkanına can suyu olur.

Eğer İmamoğlu, seçmenini tatmin etmiyorsa gelecek seçimde yokluğa kavuşur.

Sokağa çıkıp küçük bir kamuoyu araştırması yapsanız, İstanbulluların İmamoğlu'ndan memnun olmadığını görürsünüz.

Fanatik CHP seçmeninden bile İmamoğlu denilince, "Her şey güzel olacaktı, hiçbir şeyin güzel olduğu yok" sözlerini duyarsınız.



BIRAKIN HALK DEĞİŞTİRSİN

İBB içerisinde FETÖ, PKK, DHKP-C kadrolaşması varsa bu mutlaka soruşturulmalı.

Bu korkunç iddiaların sonuna kadar üzerine gidilmeli. Ama bu iddialar yüzünden İmamoğlu'nun görevden alınması söylentilerine dahi izin verilmemeli.

Evet, İmamoğlu'nu beğenmiyorum. İstanbul'a kalıcı bir hizmetinin olmadığını ben de görebiliyorum.

İstanbulluların çoğunluğunun da benimle aynı görüşte olduğunu düşünüyorum.

Ama görevinin sonuna kadar yerinde kalması gerektiğine inananlardanım.

