15 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas 2023 seçimi Türkiye için ölüm kalım meselesi
MEHMET BARLAS
2023 seçimi Türkiye için ölüm kalım meselesi

2023 seçimi Türkiye için ölüm kalım meselesi

15.12.2021, Çarşamba
Bahtsız Ortadoğu'nun çektiklerine ilişkin yeni bir bilgi daha ortaya çıktı.
Buna göre Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'deki DEAŞ ile sözde mücadele için özel bir birim kurmuş ve bu birim, sivillerin üzerine 3 yılda 90 bin bomba atmış.
Arap Baharı'nın Libya'yı, Mısır'ı, Suriye'yi neye çevirdiğini hatırlayın.
Aynı şekilde ABD, bir palavradan yola çıkıp Irak'ı olmayan nükleer tesis bahanesiyle ele geçirmeye çalıştı.
Sonuçta bu ülkede 1.5 milyon sivil öldürüldü ve Irak 3'e bölündü.

TAVİZSİZ MÜCADELE
Bütün bu gerçekleri incelediğiniz zaman Türkiye için Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz.
Kendilerini müttefik olarak gösteren ülkelerden gelen darbelere karşı Erdoğan hiç taviz vermeden mücadelesini sürdürüyor.
Düşünün ki Fetullah Gülen haini hakkındaki bütün dosyalar Amerikan Başkanı Biden'a teslim edildi. Sonuç ne? Yok.
Bunun gibi PKK/PYD'ye Amerika'nın yaptığı destek bütün açıklığıyla teşhir edildi. Ama yine sonuç aynı.

HERKES HAZIR OLSUN
2023 seçimleri yaklaşırken bir kâbusu gündeme getirmeye çalışıyorlar.
Erdoğan çekilmiş ve yerine Kılıçdaroğlu veya Abdullah Gül yahut Ali Babacan geçmiş...
Türkiye'nin halini düşünebiliyor musunuz?
İşte bu gerçekleri hiç unutmayalım.
2023 seçimi Türkiye için ölüm kalım meselesi olacaktır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na sonuna kadar verdiği destek de işte bu ölüm kalım meselesi yüzündendir.
Aklı başında, vatanını seven herkesin 2023 seçimlerine hazır olması gerekiyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Terörizme içeriden ve dışarıdan yardım 14.12.2021 Salı
Cep telefonu ve siyaset 13.12.2021 Pazartesi
Kadınlar artık daha fazla gözetilmeli 12.12.2021 Pazar
Zamlı dünya 11.12.2021 Cumartesi
Kılıçdaroğlu’nun davranışı 10.12.2021 Cuma
Biden kalitesini kanıtladı 09.12.2021 Perşembe
Siyasetin ciddi yanı 08.12.2021 Çarşamba
Coğrafya kaderdir 07.12.2021 Salı
En deneyimli Erdoğan 06.12.2021 Pazartesi
Hayat pahalılığı dünyayı ve Türkiye’yi yoruyor 05.12.2021 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA