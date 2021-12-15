2023 seçimi Türkiye için ölüm kalım meselesi

Bahtsız Ortadoğu'nun çektiklerine ilişkin yeni bir bilgi daha ortaya çıktı.

Buna göre Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'deki DEAŞ ile sözde mücadele için özel bir birim kurmuş ve bu birim, sivillerin üzerine 3 yılda 90 bin bomba atmış.

Arap Baharı'nın Libya'yı, Mısır'ı, Suriye'yi neye çevirdiğini hatırlayın.

Aynı şekilde ABD, bir palavradan yola çıkıp Irak'ı olmayan nükleer tesis bahanesiyle ele geçirmeye çalıştı.

Sonuçta bu ülkede 1.5 milyon sivil öldürüldü ve Irak 3'e bölündü.



TAVİZSİZ MÜCADELE

Bütün bu gerçekleri incelediğiniz zaman Türkiye için Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz.

Kendilerini müttefik olarak gösteren ülkelerden gelen darbelere karşı Erdoğan hiç taviz vermeden mücadelesini sürdürüyor.

Düşünün ki Fetullah Gülen haini hakkındaki bütün dosyalar Amerikan Başkanı Biden'a teslim edildi. Sonuç ne? Yok.

Bunun gibi PKK/PYD'ye Amerika'nın yaptığı destek bütün açıklığıyla teşhir edildi. Ama yine sonuç aynı.



HERKES HAZIR OLSUN

2023 seçimleri yaklaşırken bir kâbusu gündeme getirmeye çalışıyorlar.

Erdoğan çekilmiş ve yerine Kılıçdaroğlu veya Abdullah Gül yahut Ali Babacan geçmiş...

Türkiye'nin halini düşünebiliyor musunuz?

İşte bu gerçekleri hiç unutmayalım.

2023 seçimi Türkiye için ölüm kalım meselesi olacaktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na sonuna kadar verdiği destek de işte bu ölüm kalım meselesi yüzündendir.

Aklı başında, vatanını seven herkesin 2023 seçimlerine hazır olması gerekiyor.

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