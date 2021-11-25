Gerçekleri bilelim

Yaşadığımız günlerin dünyadaki en dramatik sonucu, geniş kitlelerin sefalet tehlikesine düşmesidir.

Bu doğrudan doğruya Kovid-19 salgınının dünyaya bir hediyesidir. Gerçi biz bunu ekonomik gerçekçilikten ayırıp dolar ile Türk Lirası arasındaki özel bir kavgaya bağlıyoruz.

Oysa biliyoruz ki, Türk Lirası'nın üstünde oldum olası bir enflasyon baskısı vardır.

Bu baskıyı faizle gizleyip doların kurunu düşük tuttuğunuz zaman ekonominin düzeldiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

Mesela şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan emir verip dese ki: "Yeni Türk Lirası'nı çıkarıyorum. 1 Türk Lirası, 1 dolara eşittir. Türk Lirası'nın taban faizi de % 25'tir."

Biliyoruz ki böyle bir şey olsa yine hepimiz rüya âleminde yaşamaya başlar ve Türk Lirası'nın dolar kadar değerli olduğuna inanırız.



SALGININ ETKİLERİ

İşin kötü tarafı, Türkiye'de siyasete ilgi duyanların tümü, dünyanın gerçekleriyle ve bu gerçeklerden siyasete yansıyanlarla fazla ilgilenmiyorlar.

Örneğin, doların yükselişi veya en temel ihtiyaç maddelerine yapılan zamlar, sanki yaşanılanlarla ilgisiz birer gelişmedir.

Oysa bu salgın yaşanmasaydı petrole ve diğer enerji kaynaklarına talep böyle olur muydu?

Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işi kolay değil. Çünkü bazılarına göre o, ekonomik realitelerden öteye faize takıntılı bir anlayışa sahip.

Oysa 20 yıldır bu ülkeyi yöneten ve hayal bile edemediğimiz alt ve üstyapı yatırımlarını gerçekleştiren bir devlet adamı herhalde faiz takıntısıyla hareket etmez.

Nitekim dünyadaki ekonomilerin ortak sorunlarından Türkiye yansıyanlar arasında faiz de var, enflasyon da var.



BİRLİK OLUNMALI

AK Parti yöneticileri bu dönemde birlik olmalılar ve çevreden gelen safsatalarla Cumhur İttifakı'nın yıpranmasına izin vermemeliler.

Şu an Amerika'nın elinde sınırsız dolar var. Çünkü dolar matbaaları Amerika'nın elinde.

Ancak Amerikan ekonomisi bu nedenle şu anda Türkiye'den üstün değil.

Ayrıca bu Amerika, zamanında Japonya'ya dolar değil atom bombalarını atmıştı.

Bu gerçekleri hatırlayalım.

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