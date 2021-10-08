08 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas Akşener’in hayal dünyası
MEHMET BARLAS
Akşener’in hayal dünyası

Akşener’in hayal dünyası

08.10.2021, Cuma

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başbakan olmak istemesi çok ilgi çekti.
Çünkü hem mevcut sistemimizde başbakanlık yok hem de Anayasa parlamenter sisteme göre yapılmamış.
Ama Akşener'in hayalperestçe çıkışı çok kişiye mutlaka ilham verdi.
İsterseniz bunlardan bazılarını tahmin edelim.
Mesela, Fetullah Gülen şu anda hem Diyanet İşleri Başkanı, hem Washington Büyükelçisi hem de Milli Eğitim Bakanı olmak istiyordur.
Aslında bu hayalin gerçek olması için gereken örgütlenmeyi yaptığı ve söz konusu alanlarda elinden geleni ardına koymadığı biliniyor.
Mesela, Abdullah Öcalan şu anda hem Diyarbakır Valisi, hem MİT Müsteşarı, hem de cumhurbaşkanı olmak istiyordur.
Geçmişteki davranışlarına ve seslendirdiği hayallerine bakarsanız Öcalan'ın bunları da hedeflediğini görürsünüz.
Gelelim Kemal Kılıçdaroğlu'na.
Bu siyasetçi hiç seçim kazanmadan ne olabileceğine bakmaktadır.
Bu açıdan Ankara'daki Külliye'nin telefon santralinde oturmak isteyebilir. Aynı şekilde TBMM'de yoklamaları yapan kâtiplerden biri de olabilir.

GERÇEKLERE BAKALIM
Görüldüğü gibi insanların hayal ufukları ile yetenekleri çoğunlukla çelişir.
Bunu büyük iddialarla siyasete giren ve sonra da küçük kırıklıklarla siyasetten ayrılan isimlerde de görebiliriz.
Meral Akşener, İYİ Parti'yi kurmadan önce mevcut bütün partilerde görev yaptı. Mesela AK Parti'nin kurucuları arasında da vardı.
Bu bakımdan şimdi AK Parti'den ayrılıp yeni partiler kuran Babacan'ı ve Davutoğlu'nu hafife almayalım.
Akşener başbakan olmak istediğine göre kim bilir Babacan neler neler olmak istiyordur?
Biz bütün bu hayalperestleri bırakıp gerçeklere bakalım.
Gerçeklerin başında da Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor. Eğer o isterse Meral Akşener her şey olabilir ama belli ki başbakan olamaz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Türkiye’nin gündemi belli 07.10.2021 Perşembe
İran endişelenmemelidir 06.10.2021 Çarşamba
Türk-Yunan Savaşı olur mu? 05.10.2021 Salı
Yobazlık da İslamofobi kadar kötü 04.10.2021 Pazartesi
İstanbul birilerini iştahlandırıyor 03.10.2021 Pazar
Ayrılan yollar 02.10.2021 Cumartesi
Erdoğan her şeyi açıklıyor 01.10.2021 Cuma
CHP ve İYİ Parti’ye çok dikkat edelim 30.09.2021 Perşembe
Kovid-19 İngiltere’yi mahvetti 29.09.2021 Çarşamba
Artık eskisi gibi değiliz 27.09.2021 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA