Türk-Yunan Savaşı olur mu?

Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki haklarını yok sayan davranışlarda bulundukça aklımıza hep 1982'deki Falkland Savaşı geliyor. İngiltere'ye ait olan Falkland adalarına o dönemde Arjantin'e egemen olan cunta göz dikmişti. Bu adalara bitişik iki küçük adaya Arjantin müdahale edince İngiltere başbakanı Margaret Thatcher savaş kararı aldı. Binlerce mil uzaktaki Falkland'a doğru İngiliz donanması yola çıktı. Sonuçta iki tarafta büyük kayıplar verdi ama Falkland İngilizler'in olarak kaldı. Arjantin'de ise cunta devrildi ve yerine demokratik seçimle siviller geldi.

Türkiye ile Yunanistan veya Kıbrıs Rum kesimi arasında Falkland savaşına benzer bir savaş olur mu?

Neden olmasın?

1974'teki Kıbrıs Barış Harekâtı'nda Türkiye'nin bir savaş gemisi isabet alıp batmıştı. Ama sonra anlaşıldı ki bu gemiyi bizim uçaklarımız yanlışlıkla vurmuş. Şu andaki durumu değerlendirdiğinizde özellikle Amerika'nın ve Fransa'nın, Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı tahrik ettiğini açıkça görüyorsunuz. Bu arada fanatik Yunanlılar da Türk-Yunan ilişkilerini gerginleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Gerçi Yunan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye karşı bir askeri harekâta kesinlikle taraftar olmadığını defalarca söyledi. Ancak Ege'deki adalarda silah yığınağı yapıldığı ve bunların bazılarının doğrudan Türkiye'yi hedef aldığı ortadadır. Bu durumda Türkiye'nin Yunanistan'dan daha akıllıcı davranması gerekiyor. Çünkü bir askeri karşılaşma ile Yunanistan'ın perişan olacağı kesindir. Ama bu arada Türkiye de mutlaka zarar görür. Nitekim Falkland Savaşı'nda galip gelen İngiltere'nin dört gemisi batmış 20'ye yakın uçak ve helikopteri düşmüş ve bu arada 170 İngiliz askeri ölmüştü. Yani herkese fayda sağlayacak hayırlı bir savaş yoktur. Dilerim Yunanlılar ve Kıbrıs Rumları bu evrensel gerçekleri görürler, ayrıca geçmişte yaşanılan Türk-Yunan sıcak çatışmalarının kimlere ve nelere mal olduklarını hatırlarlar. Türkiye her türlü tecavüzü giderecek güce sahiptir ama aynı Türkiye barışın egemen olması için yapılması gereken her şeyi de yapmaktadır. Keşke Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rumları'nın ağabeyleri olan ABD ile Fransa akılcı davranmayı seçseler ve Yunanistan'ı kötü bir oyuncak olmak konumundan çıkartsalar.

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