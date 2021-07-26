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Haberler Mehmet Barlas Mal sahibi mülk sahibi... Hani bunun ilk sahibi olan Vatikan nerede?
MEHMET BARLAS
Mal sahibi mülk sahibi... Hani bunun ilk sahibi olan Vatikan nerede?

Mal sahibi mülk sahibi... Hani bunun ilk sahibi olan Vatikan nerede?

26.07.2021, Pazartesi
Çok zengin bir adam hastalanınca oğlunu yanına çağırmış. Kapalı zarflar vermiş oğluna, "Ben ölünce birini, gömüldükten sonra diğerini açarsın" demiş.

SON İSTEK
Adam ölünce ilk zarf açılmış. Adamın son isteği olarak "Beni çoraplarımla gömün" diye yazıyormuş. Ama müftü buna izin vermemiş. "Ölürken tek giysi kefendir" demiş. Adamcağız toprağa verildikten sonra oğlu diğer zarfı açmış. Zarfta "Gördüm mü, çorabımı bile götüremedim" diye yazıyormuş.
İnançlarımızı doğrulayan bir hikaye bu... "Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi" demez miyiz hep? O Abu Dhabi'nin sonradan görme petrol milyarderleri dünyanın en görkemli mabedlerini inşa ettirirken, onlara şaşarak bakmaz mıyız?

VE BİR DE GERÇEK VAR
Ama meğer asıl gerçek farklıymış. Bazı inanç sahipleri dünya malını burada bırakmamak için direnirlermiş. Baksanıza, Hristiyan Katolik dünyasının merkezi Vatikan, tarihinde ilk kez sahip olduğu mülklerini açıkladı. 50 sayfayı aşan belgelerde, Vatikan'ın İtalya'da 4 bin 51 ve yurtdışında yaklaşık bin 120 mülkü olduğu açığa çıktı... Reuters'ın haberine göre; İtalya'daki mülklerinin sadece yüzde 14'ünün piyasa değerinde kiraya verildiği, diğerlerinin ise Kilise çalışanlarına indirimli fiyatlardan kiralandığı belirtildi. Mülklerin yüzde 40'ı ise okul, manastır ve hastane gibi kurumsal yapılardan oluşuyor.

YATIRIM İÇİNMİŞ...
Belgeler, Londra, Cenevre, Lozan ve Paris'in lüks bölgelerinde yatırım olarak mülklere sahip olduğunu ortaya koydu. Zimmete para geçirme, kara para aklama, dolandırıcılık gibi suçlamaların yöneltildiği, aralarında önde gelen bir kardinalin de yer aldığı satın almayla ilgili 10 kişinin yargılanmasına Salı günü başlanacak.
Bizim fıkradaki çorabını bile götüremeyen adam, bunları duysaydı oğluna tek zarf bırakır ve "Beni Katolik yapın" derdi herhalde.
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