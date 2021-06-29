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Haberler Mehmet Barlas CHP muhalefetine kalsa, Türkiye’de en ufak bir proje bile yapılamaz
MEHMET BARLAS
CHP muhalefetine kalsa, Türkiye’de en ufak bir proje bile yapılamaz

CHP muhalefetine kalsa, Türkiye’de en ufak bir proje bile yapılamaz

29.06.2021, Salı
Kanal İstanbul dolayısıyla yine gündeme gelmişti. 5G devrimi gündemde bulunduğuna göre yine aynı konuları eskisi gibi kısırdöngüler arasında konuşmak durumundayız.
Sorunumuz ortada... Türkiye'de özellikle CHP'nin temsil ettiği siyasi muhalefet, ülkeye çağ atlatacak büyük projelere karşı. Köprüler, barajlar, otoyollar, CHP muhalefetini hep rahatsız etti.

BİR DEMİREL ANISI
Yıllar önce Süleyman Demirel'i İstinye'deki evimde ağırlamıştım. Bir darbeyle devrildiği için Boğaz Köprüsü'nü açamamıştı. Pencereden Boğaz'a bakarken yanına gittim... "Şu Boğaz Köprüsü'nü daha geniş yapmayı düşünseydiniz trafik tıkanmazdı" dedim. Bana şöyle bir baktı, sonra duvardaki İsmet İnönü ile babamın fotoğrafını işaret etti: "İnönü'nün resmi altında bana 'Niye köprüyü dar yaptın?' diyor bu delikanlı. Yahu ben ne zaman Boğaz'a köprü yapacağım desem, İsmet Paşa İstiklal madalyasını kürsüye vurur ve 'Köprüyü yaparsan seni kurşuna dizerim' derdi."

BAYAR VE ÇAKMAK
Aslında Atatürk'ün İktisat Bakanı Celal Bayar da çok çekmiş... Ne zaman bir yeni projeyi gündeme getirse, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak itiraz edermiş. İzmit kâğıt fabrikasında Almanların çalışmasına, "Güneş batınca kıyılarda yabancı istemem" diyerek itiraz edermiş. Gemlik suni viskoz fabrikasının su deposundan İtalyan denizaltıları ikmal yapacak falan demiş. Bayar sonunda dayanamamış ve Çakmak'ı Atatürk'e şikâyet etmiş. Atatürk de "Bu adam ne istiyorsa yap, beni onunla karşı karşıya getirme" demiş.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek ihtiyacı olan şey sabırdır. Çünkü bilgisi, kararlılığı ve halk desteği fazlasıyla var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine olsa olsa gülünür.
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