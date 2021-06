Galatasaray için doğru olan ne ise onu Faruk Süren söyler

Çocuk yaşlarımda bana "Hangi takımı tutuyorsun" diye sorduklarında hep "İstanbulsporluyum" diye cevap verirdim. Çünkü babam Cemil Sait Barlas İstanbul Lisesi mezunuydu. Öyle bir liseydi ki bu, mezuniyet diplomasında Almanca, Fransızca, Farsça ve Arapça bildiği de yazardı.



Faruk Süren olayı

Gençlik yıllarımda Faruk Süren'le arkadaş oldum. Bu şekilde galiba kanıma Galatasaraylılık karıştı. Galatasaray kulübüne Başkan seçilirken, hemen Faruk Süren'in ne dediğine baktım. Burak Elmas'ın seçim zaferini "Galatasaray kazandı, Galatasaray her zaman kazanır." diyerek yorumlamış.

Daha önce de Fatih Terim ile Mustafa Cengiz arasındaki krizi yorumladı. Terim'in haklı olduğunun altını çizen Süren, Abdurrahim Albayrak ve ayrılığı olay olan Belhanda için de flaş ifadeler kullanmıştı..



Terim itidallidir

Galatasaray'ın 'Altın çağı' olarak nitelendirilen 1996-2001 arasında 4 yıl üst üste şampiyonluk, UEFA Kupası ve Süper Kupa başarılarının altında imzası olan efsane başkan Faruk Süren, 'sabah.com.tr'den Melisa Berkalp'e özel açıklamalar yaptı. Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki krizi yorumlayan Süren, Terim'in kendini başkanlık makamının üzerinde görmediğini ve bu söylemlerin yanlış olduğunu ifade etti

Terim'in her şeye rağmen tek başına savaştığını dile getiren Süren, Belhanda'nın gönderilmesini de yorumladı. Deneyimli futbol adamı, yaklaşan seçimde favori gördüğü adayı açıklarken, Abdurrahim Albayrak için çarpıcı ifadeler kullandı.



Örnek Galatasaraylı

Fatih Terim'in kendini başkanın üstünde görmesi diye bir şey yok. Bu çok yanlış bir ifade. Öncelikle çizilen bu imaj yanlış. Fatih Terim çok iyi bir Galatasaraylıdır. Nerede nasıl konuşacağını, Galatasaray'ın örf ve adetlerini çok iyi bilir. Bu yüzden bu imaj çok yanlış çiziliyor. Problemler her zaman olur. Her dönem olacaktır da. Sıfır problem diye bir şey olmaz. Biz Fatih Terim'le neredeyse hiç gerginlik yaşamadık. Kulüp olarak problemlerimiz ve sıkıntılarımız vardı elbette.



Hepimiz mutluyduk

Ama herkesin bir şekilde o dönemde mutlu olarak ayrıldığını söyleyebilirim. Baktığınız zaman Fatih Terim men cezası aldı. Teknik direktörün sahaya çıkamaması çok önemli bir faktör. Yönetimsel hatalarımıza bakarsak, iyi bir şekilde müdafaa edemedik. TFF ile iletişim kötü. Fatih Terim yalnız bırakılmıştır. Basit kazanacağımız maçları kaybetti Galatasaray.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın