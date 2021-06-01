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MEHMET BARLAS
Spordaki başarılar kitleleri mutlu ederken evlere kapatılanların kafaları karıştı

Spordaki başarılar kitleleri mutlu ederken evlere kapatılanların kafaları karıştı

01.06.2021, Salı
Anadolu Efes'in Avrupa Ligi Şampiyonluğu hepimizi mutlu etti. Bu başarının sırrı, Efes'in büyük patronu Kamil Yazıcı'nın ve üst yönetici Tuncay Özilhan'ın hiç tereddüt etmeden yıllarca takımı maddi ve manevi olarak desteklemeleridir. Aynı başarıyı Beşiktaş futbol takımının lig şampiyonluğunda da gördük. Takımın Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bir yıldız gibi parlaması, Beşiktaş'ın yöneticileri tarafından mutlulukla paylaşıldı. Buna karşı Galatasaray'ın artık simge ismi olan Fatih Terim'e yönelik kulüp başkanının kullandığı kırıcı ifadeler şaşırtıcıydı.

Spor ve siyaset
Kısacası, spor siyaseti de siyasetin kendisi kadar ilgi çekicidir ve dersler içeriyor. Kovid-19 salgınıyla başlayan ve kitleleri gerçek hayattan koparıp evlere kapatan süreçte dünya, seyircisiz maçlara da sahne oldu. Ama görüldü ki kitlelerin spor kulüplerine olan bağlılıkları hiç azalmadı. Şimdi normal dönemlere geçilirken, herkes kaldığı yerden takımını desteklemeye devam edecek.

Kapalı kitleler
Ne var ki salgın dönemi, siyasetin kendisini bir garip havaya soktu. Birincisi, evlere kapatılan kitleler siyasetin gerçek verilerini izlemek yerine mesela anlamsız videolara takıldılar. Bu arada fırsatı hiç kaçırmayan FETÖ benzeri örgütler de boşluğu doldurmak için ellerinden geleni yaptılar. Burada en başarısız kesim, Türk siyasal muhalefetiydi. Bunlar ayıplı videoları kınamak ve ülkenin istikrarını hedef alan örgütlere tepki göstermek yerine, bunları adeta mutlulukla karşıladılar.

Hedef 2023
Neticede tüm bu durumlar sanırım geçmişte kalmak üzeredir. Normalleşme, toplumun normal davranışlarının da önünü açacaktır. Kendi ülkesine karşı kurulan komploları mutlulukla izleyenler, artık izolasyonlar sayesinde gizlenemeyeceklerdir. Türkiye, 2023'e doğru olanca hızıyla gidecektir.
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