Yaşarken çağların değiştiğini gören kuşaktan olmak iyi midir?

Öyle bir kuşağız ki, yaşamımızda çağların değiştiğini görerek öğrendik... Mesela şimdi kurak bir dünyaya girmek üzere olduğumuzu, hava sıcaklığının 45 derece olmasının normal karşılanacağını öğreniyoruz. Biden'ın çağrısı üzerine toplanan İklim Konferansı'nda ise amaç, karbon emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 50 azaltılmasıymış. Demek mazotlu otomobiller artık hayatımızdan çıkacak.



Bitcoin ve Kovid-19

"Kripto paralar" ve "Kovid-19" hayatımıza yeni giren ve eski hayatın değerlerini sıfırlayan iki olgu. Bitcoin, lira ekonomi kurallarını hiçe sayar biçimde inip çıkmıyor mu? Ve Kovid- 19 yüzünden ev hapislerinin normal hale geldiği bir dünyada yaşamıyor muyuz?



Eski telefonlar

Düşünün ki akıllı telefonlar bile hayatımıza devrim niteliğinde değişiklik getirmişti. Eski telefonlara ilişkin anılarınızı bir yoklayın. Mesela bir şikâyetçi o eski günlerde, "Telefonla İzmir'le konuşmak için santrala söyledim. Üstelik yıldırım olsun dedim. Daha sonra otomobille yola çıkıp İzmir'e gittim. İzmir'e vardığımda İstanbul'daki evime hâlâ İzmir bağlanmamıştı" diye şikâyet ediyordu. Şimdi de akıllı telefondan bir saniyede dünyanın öbür tarafıyla görüntülü konuşabiliyorsunuz, ama evden sokağa çıkmanız da yasak şimdi.



Kamuya açık vahşet

Bir de vahşice işlenen cinayetlerin haberlerini hiç kaçırmadan izlemek, yeni medyanın eskisinden temel farkını oluşturuyor. Elektronik izleme kameraları, bu konuda medyaya yardımcı olmakta. Dün BBC'de, bir İspanyol gencinin 65 yaşındaki annesini öldürdükten sonra parçalayıp yediğini anlatan bir haber vardı. Yiyemediği parçaları da naylona sarıp buzdolabında saklıyormuş. Bu haberi okuyunca vahşette geçildiğimizi düşünüp sevindim.



Eski haberler

Eskiden yani 30'lu yıllarda intiharları haber yapmak yasaktı. O dönem gazetelerinde, "Dün bir şişe tentürdiyot, bir adamın boğazından aşağı döküldü ve adam öldü" gibi haberler çıkardı. Ayrıca 1938'in Eylül'ünde Atatürk'ün hasta olduğunu yazmak da yasaktı. Ahmet Emin Yalman, Vatan Gazetesi'nde tek sütunluk bir haberde "Atatürk rahatsız" diye haber yaptığı için Başbakan Celal Bayar tarafından gazete üç ay kapatılmıştı.

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