94 yaşındaki Kraliçe’nin 99 yaşındaki 73 yıllık eşi vefat etti

94 yaşındaki İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in 73 yıllık eşi Prens Philip, 99 yaşında vefat etti. Prens Philip, haziranda 100 yaşına girecekti.

Çok uzun yıllardır kamusal alanda isimleri yer alan bu çiftle ilgili her haber dünya medyasında hep yer buldu. Şimdi merak edilen durum, dul Kraliçe'nin tahttan feragat edip yerini oğlu Prens Charles'a bırakıp bırakmayacağıdır. Dün vefat eden Prens Philip, bir Mountbatten'di. Amcası, Hindistan'daki son İngiliz Genel Valisi olan Lord Mountbatten, IRA sabotajı sonucu balığa çıktığı tekne patlatılarak öldürülmüştü.



İnönü ve eşi...

Bu çeşit kamusal kişiliklerin evlilikleri tabii ki ilgi çekiyor. Çünkü bunlar genellikle topluma örnek oluyorlar. Bizde de rahmetli İsmet İnönü ile Mevhibe İnönü'nün beraberlikleri hep kamuoyunun dikkatini çekmez miydi? 1897 doğumlu Mevhibe İnönü, 1916'da İsmet İnönü ile evlenmişti ve bu evlilik İnönü'nün vefatına yani 1973'e kadar sürmüştü. Mevhibe İnönü'yü de 1992'de kaybetmiştik.



Aileyi üzmüştü

Sekiz günlük bir yasa giren Kraliçe Elizabeth'le ilgili haberleri bugünlerde sık sık okuyacağız. Kraliçe'nin torunu Harry'nin bir Amerikalı aktris olan eşi Meghan'la birlikte Amerika'da televizyona verdikleri kırıcı içerikli demeç, aileyi epeyi sarsmıştı. Prens Philip'in ölümüyle bu konunun yeniden gündeme gelmesi muhtemel görünüyor.



Zeki Çetin de vefat etti

Dün bizde de Zeki Çetin hayata veda etti. Türk müziği sevenlerin yakından tanıdığı 1940 doğumlu Zeki Çetin, koronavirüse yakalanmıştı. Uzun yıllar işletmecilik de yapan Zeki Çetin, sayısız sanatçıyı sahneye de çıkarmıştı. Çalıştırdığı lokallerde müzikseverler, ondan sevilen şarkıları isterler, o da hiç aksatmadan bütün isteklere cevap verirdi. Zeki Çetin'in ailesine ve onun dostlarına başsağlığı diliyorum.

