06 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas Şehitlerimizin acısı yüreğimizi yakarken, ölüme bakışımızı düşündüm...
MEHMET BARLAS
Şehitlerimizin acısı yüreğimizi yakarken, ölüme bakışımızı düşündüm...

Şehitlerimizin acısı yüreğimizi yakarken, ölüme bakışımızı düşündüm...

06.03.2021, Cumartesi
Ölüm, ilahi eşitliğin en somut yansımasıdır. Gerçekten ölümden öteye köy yoktur evrende. Ama şehit ölümleri olayı daha da ötelere taşır. Vatanı için canlarını veren kahramanlar, ölüme bir başka anlam boyutu getirir. Helikopter kazasındaki şehitlerimizin acısı yüreklerimize çökerken, yine aynı duyguları paylaştık. İçeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılan Türkiye'nin geleceğine yine şehit cenazeleriyle baktık. Ve biliyoruz ki, yeryüzündeki kimse bu vatanı bizden alamaz. Yaşayanları ve yaşamayanları ile bu topraklar sonsuza kadar Türk kalacaktır.

Şehitlerimiz
Şehitlerimiz Korgeneral Osman Erbaş, Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Albay Şentürk Aydınyer, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Uzman Çavuş Tolga Demirci ve Uzman Çavuş Hakan Gül için Allah'tan rahmet dilerken, onları da yüreklerimize gömüyoruz...

Salgın ölümleri
Bu arada bir yılı aşkın zamandır koronavirüs salgını dolayısıyla, bizde de dünyada da yaşanılan paniği bir kez daha değerlendirmeyi deneyelim. Bu salgın dolayısıyla pek çok can kaybı oldu. Dünyadaki can kayıplarının toplamı 2.5 milyonu geçti. Ancak doğal nedenlerle ve yaşlılık dolayısıyla ölenlerin sayıları düşünülünce, durum tüm ülkeleri ev hapislerine ve yasaklara konu etmeye gerek duyulmayacak düzeydedir. Yani her yıl kanserden, kalp hastalıklarından ya da grip gibi virütik hastalıklardan ölenlerin sayıları, koronavirüs kurbanlarından fazladır.

Özgürlük çağrısı
Bu gerçeği bilinçle değerlendirip, insanları yaşayan ölülere ve toplumları yasak cehennemlerine dönüştürmemeliyiz. Çocuklar okullarına, çalışanlar işlerine ve arkadaşlar birlikteliklerine devam etmelidir. Şehitlerimizin acısını yaşarken, ölümün bu boyutunu da düşünmeden edemedik.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Trump’ın yerine Biden’ın gelmesi, Amerika’daki FETÖ’cüleri azdırdı... 05.03.2021 Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023’e kadar Türkiye’nin gündemini hiç boş bırakmayacak 04.03.2021 Perşembe
İnsan Hakları Eylem Planı ile cumhuriyetimiz daha ileri yaşam tarzına kavuşacak 03.03.2021 Çarşamba
Sanki bazılarımız için 28 Şubat postmodern darbesi hiç olmamıştı... 02.03.2021 Salı
Halkların seçtiklerini kabul etmeyenler, demokrasi sınavında sınıfta kalırlar 01.03.2021 Pazartesi
Ölümünün 10’uncu yılında Erbakan’ı ve 24 yıl sonra da 28 Şubat’ı anarken... 28.02.2021 Pazar
Sürekli tahrik siyaseti izleyen Yunanistan, Ermenistan’dan ders almalıdır 27.02.2021 Cumartesi
Askeri yenilgi, siyasi yenilgiye göre çok ağır sonuçlar doğurur... 26.02.2021 Cuma
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu şimdi de ‘Ya 3’üncü dalga gelirse’ şarkısını söylüyor... 25.02.2021 Perşembe
Türkiye’nin bir Ortadoğu ülkesi olduğunu unutanların başlarına geçmişte neler geldi? 24.02.2021 Çarşamba
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA