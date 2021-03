Şehitlerimizin acısı yüreğimizi yakarken, ölüme bakışımızı düşündüm...

Ölüm, ilahi eşitliğin en somut yansımasıdır. Gerçekten ölümden öteye köy yoktur evrende. Ama şehit ölümleri olayı daha da ötelere taşır. Vatanı için canlarını veren kahramanlar, ölüme bir başka anlam boyutu getirir. Helikopter kazasındaki şehitlerimizin acısı yüreklerimize çökerken, yine aynı duyguları paylaştık. İçeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılan Türkiye'nin geleceğine yine şehit cenazeleriyle baktık. Ve biliyoruz ki, yeryüzündeki kimse bu vatanı bizden alamaz. Yaşayanları ve yaşamayanları ile bu topraklar sonsuza kadar Türk kalacaktır.



Şehitlerimiz

Şehitlerimiz Korgeneral Osman Erbaş, Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Albay Şentürk Aydınyer, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Uzman Çavuş Tolga Demirci ve Uzman Çavuş Hakan Gül için Allah'tan rahmet dilerken, onları da yüreklerimize gömüyoruz...



Salgın ölümleri

Bu arada bir yılı aşkın zamandır koronavirüs salgını dolayısıyla, bizde de dünyada da yaşanılan paniği bir kez daha değerlendirmeyi deneyelim. Bu salgın dolayısıyla pek çok can kaybı oldu. Dünyadaki can kayıplarının toplamı 2.5 milyonu geçti. Ancak doğal nedenlerle ve yaşlılık dolayısıyla ölenlerin sayıları düşünülünce, durum tüm ülkeleri ev hapislerine ve yasaklara konu etmeye gerek duyulmayacak düzeydedir. Yani her yıl kanserden, kalp hastalıklarından ya da grip gibi virütik hastalıklardan ölenlerin sayıları, koronavirüs kurbanlarından fazladır.



Özgürlük çağrısı

Bu gerçeği bilinçle değerlendirip, insanları yaşayan ölülere ve toplumları yasak cehennemlerine dönüştürmemeliyiz. Çocuklar okullarına, çalışanlar işlerine ve arkadaşlar birlikteliklerine devam etmelidir. Şehitlerimizin acısını yaşarken, ölümün bu boyutunu da düşünmeden edemedik.

