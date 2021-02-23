Seçmenleri akılsız zanneden siyasetçilerin sonu mutlaka gelir

Demokratik siyasetin temel öğelerinden bir tanesi muhalefetse, bir diğer olmazsa olmaz öğe de "seçmenler"dir. Hiçbir siyasetçi, seçmenleri yok sayarak ya da onları aptal yerine koyarak mesleğini icra edemez. Böyle yapanlar sonunda mutlaka başarısız olurlar. Daha da ötesi, söylemlerindeki yanlışlar onların sonunu da hazırlar. Bu son bazen çok acı da olur.



Bir örnek

Biz Türkiye demokrasisinde seçmenleri akılsız yerine koyan siyasetçileri gördük. Bunların sonuncu örnekleri, PKK terörünü ya da FETÖ terörünü yok sayanlar değil midir? Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir, Hakkâri ve Nevşehir kongrelerindeki konuşmasında bu konuya çarpıcı cümlelerle değindi. Şöyle dedi:



'Kirli zihniyet'

"- Biz kendi devletinin arkasında duranlarla yol yürüyoruz. Ey CHP, ey Kılıçdaroğlu; Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı? Diyarbakır'daki terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi? Orada neler oluyor haberin var mı? Onurlu bir duruş sergileyerek terör örgütünü kınamak yerine hep devleti suçlayan bu kirli zihniyetin, her masumun katlinde vebali bulunuyor. Senin de vebalin var."



'CHP'nin başındaki adam'

"- İzmir'in en büyük talihsizliği, CHP'nin başındaki zatın bu şehrin milletvekili sıfatıyla Meclis'te yer almasıdır. Onun için de kendisine cevaplarımı bu şehirden vermemin daha doğru olacağına inanıyorum. Bakanlarımız 'Gidip CHP Genel Başkanı'nı bilgilendirelim' dedi, ben de 'Evet' dedim. CHP'nin başındakini adam zannettim. Gitsinler anlatsınlar dedim."



Haberi yokmuş

"- Diyorlar ya haberimiz yok. Esas kaynağından anlatsınlar istedim. 'Belgeleriyle, bilgileriyle hangi soruyu sorarlarsa cevaplayın' dedim. İkili görüşmelerden sonra Meclis'te maalesef tamamıyla sınır aşan lafıyla bu iki arkadaşıma edep dışı her şeyi yaptılar. Dertlerinin hakikat olmadığını, kendilerine tebliğ edilen misyonu yerine getirmeyi sürdüreceklerini elbette biliyoruz."



Artık bir çözüm şart...

Gerçekten bu konuya artık bir çözüm bulmanın zamanı gelmişti. PKK terörü karşısında susan, HDP oylarına bel bağlayıp PKK'yı suçlamaktan kaçınan siyasetçiler, demokrasimizi zehirliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşması bu gerçeğe parmak bastığı için çok önemlidir.

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