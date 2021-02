Çok partili demokrasiye geçtiğimiz günden beri, bir iktidar partisi lideri, üstelik Cumhurbaşkanı, anamuhalefetin genel başkanı hakkında bu kadar ağır ifadelerle dolu bir konuşma yapmamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün AK Parti il kongrelerine hitaben yaptığı konuşma, gerçekten gereğinden fazla ağırdır. Ama bu konuşmanın nedeni, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı hakkında yaptığı ölçüsüz suçlamalar olduğu için, ifadelerin ağırlığını anlamak mümkündür. Dilerim bundan sonraki zamanlarda bu tarz ağır ifadeler yeniden gündeme gelmez... Evet, Cumhurbaşkanı şöyle demiş:



'Sen yüzsüzsün'

"- Biz bu yolda 534 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin sabrıyla yürüyoruz. Bay Kemal, acaba sen o Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu? Utanmadan sıkılmadan 13 şehitle ilgili 'Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı' diyorsun. Sen ne yüzsüzsün ya?"



'Terbiyesiz herif'

"- Sen nasıl oluyor da 5-6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere 'Bunların sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır' diyorsun? Terbiyesiz herif... Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin."



'Korkak adamsın'

"- Utanmadan sıkılmadan Cumhurbaşkanı'na fatura kesmeye kalkıyorsun. Sen teröristlerle el ele kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama biz teröristlere karşı Gara'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünlerden seyret. Sen 15 Temmuz gecesi tankların arasından korumalarla Bakırköy Belediyesi'ne giden ürkek, korkak bir adamsın."

***

DOĞAN CÜCELOĞLU'NU DA KAYBETTİK



Psikolog Doğan Cüceloğlu'nu tanıyan ve onun konuşmalarını dinleyen herkes, Cüceloğlu'nun insan sevgisi, merhamet ve anlayış öneren sözlerini hatırladı ve hatırlattı. Cüceloğlu bu açıdan bir insan-ı kâmil ve kendisiyle barışık bir gönül adamıydı. Bu tür kayıplarımızda hep Yahya Kemal'in "Rindlerin Ölümü" şiiri gelir aklıma...

"...Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde;

Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter.

Ve serin serviler altında kalan kabrinde

Her seher bir gül açar; her gece bir bülbül öter."