Bir İstanbullu olarak Kadir Topbaş’a teşekkür borçluyuz...

Bir İstanbullu olarak dün toprağa verdiğimiz Kadir Topbaş'a teşekkür borcumuzu ödeyemeden ondan ayrıldık. Aslında bir dönem daha Belediye başkanı olarak hizmete devam edebilirdi. Topbaş yaptığı hizmetlerle İstanbul'a imzasını atmıştı... Görevden ayrıldıktan sonra, onunla defalarca görüştüm. Bir kırgınlığı, bir küskünlüğü yoktu. Ya da bu duygularını saklayabilecek kadar ustalaşmıştı.



Cenazeye katıldı

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Topbaş'ın cenazesine katılmak için Rize'den gelmesini de mutlulukla izledim. Demek ülkeye hizmet edenler söz konusu olduğunda, Devletin başı da safların arasında yerini almak durumundadır. İlk kamu görevi İstanbul Belediye Başkanlığı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kadir Topbaş için söyledikleri de kayda geçecek kadar anlamlıdır:



Okul arkadaşları

"-Değerli kardeşimiz değerli büyüğümüz Kadir Topbaş beye bizim tabi yol arkadaşlığımız hemen şuracıkta Çarşamba'da İstanbul İmam Hatip Okulu'nda başladı. Tabi İmam Hatip okuluna girdiğimiz de Kadir abimiz bizim 4-5 sınıf önümüzdeydi. Ve orada başlayan yol arkadaşlığımız daha sonra davada da beraber sürdü. İstanbul'da Beyoğlu belediye başkanlığı ardından İstanbul Belediye başkanlığı böyle süren yol arkadaşlığımız devam etti."



Koronavirüs belası

"Rabbimden geldik tekrar rabbimize döneceğiz. Bundan kaçış yok. Şu anda hizmetinde bulunduğu İstanbul'da Fatih Cami'nin avlusunda uğurluyoruz inşallah hakka. Birazdan da Fatih Cami'nin haziresine defnedeceğiz. Orada da çok değerli arkadaşları olacak o arkadaşları ile beraber de inşallah rabbim sancağı altından buluşturur. Koronavirüs belası bir çok yol arkadaşlarımız bizden ayrıldı, ayrılıyor ve büyük bir mücadele bu süreçte verildi veriliyor. Şu anda hasta yatağında medet bekleyenler var rabbim inşallah onlara da yardımcı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. "

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