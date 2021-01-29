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Haberler Mehmet Barlas Cumhurbaşkanı olmak mı yoksa CHP Genel Başkanı olmak mı daha kolaydır?
MEHMET BARLAS
Cumhurbaşkanı olmak mı yoksa CHP Genel Başkanı olmak mı daha kolaydır?

Cumhurbaşkanı olmak mı yoksa CHP Genel Başkanı olmak mı daha kolaydır?

29.01.2021, Cuma
İktidarda olmak ile muhalefette olmak arasındaki sorumluluk farkını hiç hesap ettiniz mi? Diyelim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan sizsiniz... Ya da diyelim ki siz CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'sunuz...

Ege ve karasuları
Cumhurbaşkanı olarak taşıdığınız sorumluluk, Türkiye için olmak ile olmamak arasındaki fark kadar büyük ve ürkütücü değil mi? Mesela şu Yunanistan, Ege'deki karasularını 12 mile çıkarsa, bunu kabullendiğiniz takdirde, Türkiye için deniz demek Antalya'nın kıyısı kadar kalır... Bu konuda Türkiye'nin niyetini karşı tarafa anlatamadığınız takdirde savaş kaçınılmaz olur.

FETÖ ile mücadele
Cumhurbaşkanı'nın sorumlulukları arasında, sınırda bir terör devletinin kurulmasına engel olmak da var, Amerika'nın FETÖ'yü kullanarak devlete karşı bir darbe yapma girişimini engellemek de. Bu arada Cumhurbaşkanı'nın zaaf göstermesi halinde FETÖ soruşturmalarının sonuçsuz kalması ya da koronavirüs salgınıyla mücadelede devletin seyirci konumuna düşmesi de ihtimal dahilindedir.

Uyku yoktur
Kısacası, uykudan ve dinlenmeden fedakârlık gerektirir Cumhurbaşkanı olmak. Ayrıca Türkiye'yi yarının hedeflerine ve uluslararası rekabete hazır kılacak alt ve üstyapı yatırımlarının takip edilmesi de gerekir. Bu arada Türkiye'yi kuşatmayı tasarlayan uluslararası oluşumlara karşı müttefiklerin sayısını artırmak ve bu konuda hiç taviz vermemek de çok önemlidir.

Kolay meslek
Diyelim ki CHP'nin Genel Başkanı'sınız... En büyük sorumluluğunuz, sizi bir kaset darbesiyle genel başkan yapanlara karşı özenli davranmanızdır. Bu arada HDP ile kurduğunuz ittifak yüzünden, PKK terörüne karşı ölçülü dil kullanmak zorundasınızdır. Bu gibi ayrıntılar dışında, sırtınızdaki küfe sorumsuzluklarla doludur. Bazen gaf olarak bazen de nezaketsizlik nedeniyle, dilinizin kemiğini aldırmış olabilirsiniz. Size açılan hakaret davalarını da CHP milletvekillerine ödetirsiniz. Bu arada seçim kazanmak gibi bir hedefiniz de olmaz.
Ne dersiniz? Hangisi olmak daha uygundur size?
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