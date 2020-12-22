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Haberler Mehmet Barlas Aşılara ümit bağlamışken virüsün mutasyona uğraması bütün ümitleri yıkıyor
MEHMET BARLAS
Aşılara ümit bağlamışken virüsün mutasyona uğraması bütün ümitleri yıkıyor

Aşılara ümit bağlamışken virüsün mutasyona uğraması bütün ümitleri yıkıyor

22.12.2020, Salı
Yaşadığımız zamanlara damgasını vuran tatsız gerçek, geride kalmak yerine geleceğimizi de karartacağa benziyor... Kovid-19 salgınının ne zaman sona ereceği tahminleri yapılırken ve çeşitli aşıların bu sonu ne zaman getireceği üzerinde çeşitlemeler yapılırken, insanlık Kovid-19'un mutasyona uğraması ile daha dramatik bir gelecekle baş başa kaldı.

Olağanüstü zamanlar
Yılın başından bu yana yaşananlar ancak savaşlarda görülen anormalliklerin yaşanmasına sebep oluyor. Örneğin öğrenciler için okula gitmek artık geçmişte kalan bir anı gibi... Bu arada sokağa çıkma yasakları toplumlara doğal görünmeye başladı. 65 yaşın üzerindekiler için ise hayat kısıtlamalarla dolu artık. Ve bütün bu yaşanılanlar yetmezmiş gibi, gündeme "Mutasyon" da düştü.

Kâbus İngiltere'de
İngiltere'de Kovid-19'un mutasyona uğrayıp daha bulaşıcı hale gelmesinin ardından, Türkiye dahil birçok ülke İngiltere'ye uçuşları durdurdu. Avrupa Birliği acil toplanma kararı alırken, en sert tedbir Suudi Arabistan'dan geldi. Mutasyon geçiren tür, Danimarka, Hollanda, Avustralya, Belçika ve İskoçya'nın ardından İtalya'ya sıçradı. Öte yandan mutasyona uğrayan Kovid-19'un adının "SARS-CoV-2 VUI 202012/01" olduğu açıklandı.

Bilinmeyenler
Türkiye ve dünyada milyonlarca kişi son dakika 'korona mutasyon' haberlerine odaklanırken, yeni uygulanmaya başlayan koronavirüs aşılarının mutasyona uğramış koronavirüs konusunda etkili olup olmayacağı veya daha ağır hastalık yapıp yapmayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
Özetle dünya daha da zor günlerin eşiğindeymiş gibi görünüyor...
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