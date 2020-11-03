Amerika’da bugün başkan seçimi var ama aklımız yine İzmir’de

Bugün Amerika'nın yeni başkanı seçiliyor. Ya da Başkan Trump dört yıl daha koltuğunda bırakılıyor. Bizler bugün Amerika'da ne olacak sorusuna mı yoksa İzmir'deki yıkıntılardan çıkartılacak canlara mı öncelikle bakacağız bilemiyorum.



Trump yeniden seçilirse

Amerika'da seçim sonucu ne olursa olsun, Melih Altınok'un da yazdığı gibi kaos kapıdadır. Cumhuriyetçi Trump yeniden seçilirse tabii ki Türkiye için sonuç daha elverişli olacaktır. Neticede Demokrat başkanların meraklı oldukları vekalet savaşları ve terörizme destek, herhalde iyice azalacaktır. Ayrıca Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kurduğu olumlu diyalog, herhalde bize daha iyi biçimde yansıyacaktır. Ama Trump'ın seçim zaferi bir kısım Demokratları ve özellikle siyah derilileri belki şiddet eylemlerine yönlendirebilir.



Ya Biden başkan olursa

Cumhuriyetçi Biden'ın ne mal olduğunu artık öğrenmiş olmamız gerekiyor... Başkan yardımcısıyken Türkiye ziyaretinde kimlerle görüştüğü ve daha sonra Türkiye'deki siyaseti nasıl yönlendirmeyi planladığı hatırlardadır. Seçim kampanyasında izlediğimiz kadarıyla Biden ununu elemiş ve eleğini asmış olması gereken bir kişilik, yardımcısı esmer derili Harris herhalde yönetimde daha ağırlıklı olacaktır. Eğer yönetim yine Demokratlara geçerse, bunun dünyadaki yansımaları emperyalist Amerika görünümünün yeniden ağırlık kazanması şeklinde olacaktır.



Aklımız İzmir'de

İzmir depreminden şu ana kadar tüm ülkenin ders almış olması gerekiyor. Yıkılan binaların alt katlarına dükkan yapılması için kolonlarının kesilmiş olması, bu binaların çürüklüğünü bilen maliklerin taşınıp, buralardaki katların kiraya verilmesi gibi olgular var belleklerimizde... Bu arada kendini bilmezlerin depremi fırsat bilip vicdansızlıklarını sosyal medyaya yansıttıklarına da tanık olduk. Dilerim ders almışızdır.

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