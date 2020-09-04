Binali Yıldırım bile koronavirüse yakalandığına göre durum çok ciddi

Gündemi neresinden yakalamalı ki acaba? Baksanıza, Binali Yıldırım da Erzincan seyahati ertesinde koronavirüse yakalandığı anlaşıldı... Bütün ülkede düğünler, eğlenceler ve her çeşit toplantı, kısıtlı yaşanılıyor. Bu virüsün nerede tırmanıp nerede dizginleneceği hala belli değil. Aşı bulundu mu, yoksa aşı ile ilgili haberler hep balon mu belli değil. Bir karikatür vardı internette... Başkan Trump Rusların bulduğu söylenilen koronavirüs aşısından yaptırmış ve sonunda altın sarısı saçları dışında bütün görünümü ile Putin'e benzemiş.



Amerika'da gerginlik

Bu arada Amerika'da da durum pek iç açıcı değil. 3 Kasım'da yapılacak seçimlere gidilirken, Trump'ın nabız yoklamalarında rakibi Demokrat Partili Biden'ı yakaladığı gözlemleniyor. Ancak kim önde olursa olsun, Amerika Birleşik Devletleri'nde adeta bir iç savaş havası var. Polislerin öldürdüğü siyah derililere ilişkin her haber, kentleri kargaşaya boğuyor. Son olarak üç ay önce akıl hastası bir siyah deriliyi polisin boğarak öldürdüğüne ilişkin haber duyuldu.



Meis'e ziyaret

Bizim sorunlarımıza gelince... Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin söylentiler galiba havada kalıyor. Bu arada Muharrem İnce'nin ne yapacağı hala tam olarak bilinmiyor. Kısacası iç siyasetten çok dış siyasetteki gelişmeler daha önemli... Mesela Yunanistan'ın kadın Cumhurbaşkanı 13 Eylül'de Meis Adası'nı ziyaret edecekmiş. Keşke Fransa'nın Macron'u da aynı tarihte Meis'te olsa ve iki zavallıyı bir arada sahillerimizde görebilsek. Bakarsınız o tarihe kadar Yunanistan karasularını resmen 12 mile çıkartmış olur ve biz de Meis dahil tüm 12 Adalar'ın mülkiyetini talep ederiz.



Ekonomiler güçsüz

Bu gibi konularla gündemi yakaladığımızı zannederken, hem dünyadaki hem de Türkiye'deki ekonominin koronavirüs salgınından ne ölçüde etkilendiğini tam olarak gözlemleyemiyoruz. Dünya ülkelerinin bu konudaki bilinçsizliklerine en çarpıcı örnek, müflis Yunanistan'ın askeri harcamalar bütçesini şişirmesi değil midir? İçi boşalmış olan Avrupa Birliği'nin Yunanistan'la aynı çizgiye girip Türkiye karşısında konum alması ise bir diğer akıl dışılıktır. Evet... Günler böylece geçip gidiyor...

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