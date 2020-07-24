Türkiye’nin düşmanları eskisi gibi bir hoşgörü beklemesinler

Türkiye Cumhuriyeti'ni her fırsatta kötüleyen ve fırsat buldukça tehdit de eden dış düşmanları artık biliyoruz. Örneğin Fransa'nın Macron'u bunlardan biridir... Mısır'ın Sisi'si, Suudi Arabistan'ın bin Salman'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Yunanistan'ın devlet sözcüleri de, Türkiye'yi düşman görüyorlar...



İç düşmanlar

Peki, bir de iç düşmanlar var. Bunların bir bölümü dışarıdan fonlanıyorlar. PKK/

PYD/HDP gibi oluşumların, Türkiye'nin bütünlüğünü, istikrarını falan fazla önemsemedikleri bellidir. Bu alanda terör de devrededir... Bu arada ana muhalefet partisi CHP de bazı konularda, Türkiye Cumhuriyeti'nin izlediği bazı politikalara karşıdır.



Yalnız değiliz

Bu gibi durumları değerlendirdikten sonra kendi kendinize "Dünyada yalnız mıyız" diye sorabilirsiniz. Ama bu sorunun cevabı tahmin edilenden farklıdır. Türkiye Cumhuriyeti, gücü ve ağırlığı dünyanın önemli ülkeleri tarafından kabul edilen ve işbirliği yapılması arzu olunan bir devlettir.



Eski dönem

Özellikle 2'nci Dünya Savaşı sonrasında ve Soğuk Savaş'ta Türkiye Sovyet komünizmine karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin ön cephesi olmayı benimsemiştir. Bu dönem doğal olarak askerleri sivillere karşı ağırlıklı konuma getirmiş ve 27 Mayıs 1960'ta başlayan askeri darbeler birbirini izlemiştir. İçinde bulunduğumuz dönemde sona erdirilen "Vesayetçi Demokrasi" bu yarı bağımlı devlet modelinin de bir yansımasıdır.



Kararlıyız

Bütün bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra, gerek dış düşmanların gerekse iç düşmanların eskisinden daha dikkatli olmaları gerektiği ortaya çıkıyor. Çünkü bugünün Türkiye Cumhuriyeti her çeşit düşmana ve tehdide karşı kesinlikle hoşgörüsüzdür. FETÖ'ye karşı verilen mücadelede onbinlerce sanığın hiç tereddütsüz tutuklanmaları bu mücadelenin derinliğini kanıtlıyor. Silahlı Kuvvetler'in hem Libya'da hem Suriye'de hem de Kuzey Irak'taki varlığı hiç unutulmamalı, savunma sanayiindeki atılımlara dikkat edilmeli ve gerekirse Azerbaycan'ın yanında Ermenistan'ın karşısında yer almaya dönük kararlılığı hiç unutulmamalıdır.



Hoşgörü yok

Ayasofya'daki cuma namazını vesile ederek Türkiye düşmanlığını bir kez daha seslendirenlerin dikkatli olmaları tavsiye edilir... Türkiye, düşmanlarına karşı eskisinden farklı biçimde hoşgörüsüzdür.

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