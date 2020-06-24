Macron’un hastalığına koyulan teşhis “Akıl tutulmasıdır”

Fransa Cumhurbaşkanı Macron şöyle konuşmuş: "

-Türkiye'nin tüm kurallara aykırı davranarak ve birçok Avrupa ülkesinin çıkarlarını çiğneyerek Libya Hükümeti ile anlaşmalar yapması, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin egemenliğine saygı göstermemesi ve Libya'da yürüttüğü siyaset uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye Libya'da tehlikeli oyun oynuyor."



Garip bir aşık

Fransa'nın cumhurbaşkanları gündeme geldiği zaman genellikle onların çapkınlıkları konuşulur. Örneğin Mitterrand'ın evlilik dışı çocuğu vardır... Macron'dan önceki Cumhurbaşkanı Sarkozy ise güzel eşi ile ün yapmıştı. Gelgelelim bu Macron, kendisinden yaşça büyük ve iki çocuk sahibi öğretmenine aşık olması ile ün yaptı. Macron'un kafa yapısını anlamak tabii ki kolay değil. Bu nedenle şimdi de Libya konusunu ele alıp Türkiye'ye takmasını, nasıl değerlendirmeliyiz kestiremiyorum.



Tunus'a yardım

Macron, Elysee Sarayı'nda Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Tunus ile dayanışma içerisinde olduğunu ifade eden Macron, salgınla mücadele hususunda Tunus ile iş birliği içinde olacaklarını söyledi. Macron, Fransa'nın sağlık çalışanlarının eğitim ve hastane inşası için Tunus'a destek sağlayacaklarını ve bu ülkenin ekonomisine katkı sağlamak için 350 milyon euro borç vereceklerini belirtti.



Erdoğan'la konuşmuş

Macron, "(Libya'da) Yabancı müdahaleler sona ermeli. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a açık şekilde söyleme fırsatı buldum. Türkiye'nin Libya'da tehlikeli oyun oynadığını ve bu oyunun Berlin Konferansı'nda verdiği taahhütlere aykırı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Tunus ve Mısır'a karşı sorumlulukları bulunduğunu aktaran Macron, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, sınıra doğru askerlerin gelmesi nedeniyle endişelenmesi meşrudur" dedi.



Akıl tutulması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkemizin ilgili BM kararları çerçevesinde ve talebi doğrultusunda Libya'nın meşru hükümetine verdiği desteği 'tehlikeli bir oyun' olarak tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir" dedi.

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