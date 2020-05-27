Salgınla mücadelenin ikinci döneminde ölçüsüz önlemler olmamalıdır

Hiçbir konuda ölçüyü kaçırmamak, sade siyasetin değil bütün hayatın da en doğru anlaşılmasının yoludur. Koronavirüs salgını ile mücadele edilen yaşadığımız günler, çeşitli yönetimlerin ölçüyü kaçırdıkları zaman ne tür yanlış sonuçlarla karşılaşabileceklerini gösterdi...



Trump'ın hatası

Ölçüyü kaçıran yönetimlere en iyi örneklerden biri Amerika'nın Trump yönetimidir. Siyasi varlık sebebini Amerikan ekonomisinin büyümesine bağlayan Başkan Donald Trump, koronavirüs salgını ile Amerika'da işsizlik artınca ve ekonomik durgunluk kriz boyutuna ulaşınca deliye döndü. Bu nedenle karantina önlemleri alan eyalet valilerine karşı savaş açtı. Kendisi hiç maske takmadı. Gerekli önlemler yok sayıldığı için Amerika rekor ölümlere sahne oldu.



Seçime doğru

Sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Trump'ın sahip olduğu işletmeler, birer birer küçülmeye ve işçi çıkartmaya başladılar. Üstelik bu işçileri tazminat ödemeden çıkartıyorlarmış. Bakalım bu işin sonunda Trump kasımdaki başkanlık seçimini yine de kazanır mı? Ancak rakibi Demokrat Biden henüz yardımcısı belli olmamasına rağmen, anketlerde Trump'ın önünde görünüyor.



Biraz ölçü kaçtı

Bütün dünya insanlarını ölümle tehdit eden koronavirüs salgınına karşı, Türkiye'de aklın ve bilimin bütün gereklerine uyuldu. Açıkçası evde kalma zorunluluklarında ölçü biraz kaçsa ve özellikle 65 yaş üzerindeki insanlara karşı insafsızca davranılsa da, hepimiz yönetimin salgınla mücadelesine maddi ve manevi destek verdik. Yasakları yok sayanlar bir avuç marjinal ve maganda kesimden öteye geçmedi.



Normalleşmeye doğru

Şimdi normalleşme sürecine geçilirken yönetimin daha anlayışlı davranması gerekiyor. Özellikle polis ve tüm güvenlik güçleri, tatil yapacak olan kitlelere karşı anlayışlı davranmalıdırlar. Birlikte olmaya hasret kalmış insanlara karşı ölçüsüz şiddet kullanılması artık gündem dışı olmalıdır. Bu söylediklerimiz genel beklentidir.

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