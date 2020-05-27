27 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas Salgınla mücadelenin ikinci döneminde ölçüsüz önlemler olmamalıdır
MEHMET BARLAS
Salgınla mücadelenin ikinci döneminde ölçüsüz önlemler olmamalıdır

Salgınla mücadelenin ikinci döneminde ölçüsüz önlemler olmamalıdır

27.05.2020, Çarşamba
Hiçbir konuda ölçüyü kaçırmamak, sade siyasetin değil bütün hayatın da en doğru anlaşılmasının yoludur. Koronavirüs salgını ile mücadele edilen yaşadığımız günler, çeşitli yönetimlerin ölçüyü kaçırdıkları zaman ne tür yanlış sonuçlarla karşılaşabileceklerini gösterdi...

Trump'ın hatası
Ölçüyü kaçıran yönetimlere en iyi örneklerden biri Amerika'nın Trump yönetimidir. Siyasi varlık sebebini Amerikan ekonomisinin büyümesine bağlayan Başkan Donald Trump, koronavirüs salgını ile Amerika'da işsizlik artınca ve ekonomik durgunluk kriz boyutuna ulaşınca deliye döndü. Bu nedenle karantina önlemleri alan eyalet valilerine karşı savaş açtı. Kendisi hiç maske takmadı. Gerekli önlemler yok sayıldığı için Amerika rekor ölümlere sahne oldu.

Seçime doğru
Sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Trump'ın sahip olduğu işletmeler, birer birer küçülmeye ve işçi çıkartmaya başladılar. Üstelik bu işçileri tazminat ödemeden çıkartıyorlarmış. Bakalım bu işin sonunda Trump kasımdaki başkanlık seçimini yine de kazanır mı? Ancak rakibi Demokrat Biden henüz yardımcısı belli olmamasına rağmen, anketlerde Trump'ın önünde görünüyor.

Biraz ölçü kaçtı
Bütün dünya insanlarını ölümle tehdit eden koronavirüs salgınına karşı, Türkiye'de aklın ve bilimin bütün gereklerine uyuldu. Açıkçası evde kalma zorunluluklarında ölçü biraz kaçsa ve özellikle 65 yaş üzerindeki insanlara karşı insafsızca davranılsa da, hepimiz yönetimin salgınla mücadelesine maddi ve manevi destek verdik. Yasakları yok sayanlar bir avuç marjinal ve maganda kesimden öteye geçmedi.

Normalleşmeye doğru
Şimdi normalleşme sürecine geçilirken yönetimin daha anlayışlı davranması gerekiyor. Özellikle polis ve tüm güvenlik güçleri, tatil yapacak olan kitlelere karşı anlayışlı davranmalıdırlar. Birlikte olmaya hasret kalmış insanlara karşı ölçüsüz şiddet kullanılması artık gündem dışı olmalıdır. Bu söylediklerimiz genel beklentidir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir dünyada sadece siyasetin şekli mi değişmeyecek? 26.05.2020 Salı
Akıllı cep telefonları gelinceye kadar telli telefonlardan çok çektik 25.05.2020 Pazartesi
Bayrama girerken Erdoğan'ın Babacan'a cevabı gündeme damga vurdu 24.05.2020 Pazar
Her şey normalleşse bile Türkiye’de demokratik siyaset normalleşemez 23.05.2020 Cumartesi
Eğer 65 yaşını geçtiyseniz geri dönmemek şartı ile memleketinize gidebilirsiniz 22.05.2020 Cuma
Hazirandan sonra gerçek gündeme dönerken hepimiz ‘Nerede kalmıştık’ diyeceğiz 21.05.2020 Perşembe
Mayıs ayında Cumhuriyet tarihine yön veren gelişmeler yaşandı 20.05.2020 Çarşamba
Ramazan Bayramı’nda da sokağa çıkma yasağı bekleniyor 19.05.2020 Salı
Dünyanın hiçbir ülkesi artık Türkiye’den daha gelişmiş değildir 18.05.2020 Pazartesi
Demek cezaevine düşmeden de özgür olmanın değeri anlaşılırmış 17.05.2020 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA