Salgın bitse de densizler bitmeyecektir... Hastalıkla değil ama bunlarla yaşamaya alışmalıyız

2020 yılı gerçekten hiç yaşanmasa insanlık için daha güzel olacak bir zaman dilimiymiş. Bu koronavirüs belası bu yıl biterse yine de şükredeceğiz galiba.



Akılsızlar

Bunca felaket haberi birbiri ardınca gelirken ve insanlar sevdikleri büyüklerinin canlarını kaybetmelerini çaresizlik içinde izlerken, bir de kötü niyetlilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları akılsızca ve densizce yayınlar yok mu, işte bunlar da üzüntüyü ve öfkeyi daha fazla artırıyor.



Kural dinlemeyenler

Biz Türk vatandaşları olarak büyük ölçüde devlet kurumlarının uyarılarını dinlemekte ve bunlara uymaktayız. Tabii bu arada hiçbir kural dinlemeyen ve kendilerinden başka kimsenin sağlığını düşünmeyenler de var. Dünyanın her yerinde var böyleleri. Ve dünyanın her yerinde bu tip insanlara polis zoruyla, kurallar ve yasaklar hatırlatılıyor. Sonunda bizde de aynı şeyler olmakta...



Türkiye ve dünya

Amerika, İspanya, İtalya gibi gelişmiş ülkelerin bu salgın sonucunda yaşadıklarına bakılınca, zaten canımız gibi sevdiğimiz memleketimiz Türkiye'nin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Dün bir haber vardı. Tıbbi malzeme yetersizliği Amerika'da hastaneleri vurmuş. Bazı hastanelerdeki Amerikalı doktorlar maskesiz çalışmak durumundaymışlar. İspanya'da ise bir günde 932 kişi ölmüş. Acaba geçen yıl Türkiye'deki yönetimden mutsuzluk duyup bu ülkelere kaç kişinin göç ettiğini merak etmiyor musunuz?



Ne zaman biter?

Hepimizin ve bütün dünyalıların merak ettiği soru ortada... Acaba bu koronavirüs salgını denilen felaket ne zaman sona erecek? Bu son bulunacak aşı veya ilaç sayesinde mi olacak? Yoksa virüsün ömrü sona ereceği için mi salgın da son bulacak? Eğer çoğunlukla tahmin edildiği gibi mayıs sonunda bu salgın biterse ve hazirandan itibaren yaz mevsimi tam olarak yaşanmaya başlarsa, buna da şükredeceğiz.

Ancak biliyoruz ki salgın bitse de belirli kesimlerin densizlikleri bitmeyecektir. Hastalıkla değil ama bunlarla yaşamaya alışmamız gerekiyor.

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