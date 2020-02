Beşar Esad kendi ülkesinde azınlığın temsilcisi konumuna düşüyor

Türkiye'nin İdlib'e dönük kararlılığını anlamak istemeyenler ister Esad'ın adamları, isterse "Rejim"in sözde bağımsız güçleri olsun, sayı ile kendilerine gelmelerinin zamanıdır... Türkiye'nin atacağı adımlar konusunda kuşku duyanların, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın son açıklamalarına kulak vermelerinde sayısız fayda vardır.



Halk kaçıyor

Suriye'nin meşru yönetimi olarak kabul edilen Beşar Esad'ın bu noktada durup bir hesap yapmasının zamanı gelmiştir. Sonuçta Suriye'de kendilerinin can güvenliğinin bulunmadığını gözlemleyerek bu ülkeden kaçanların sayısı, ülke nüfusundan fazladır. Ve şu anda yine milyonlarca kişi bu defa İdlib'deki krizden ötürü Türkiye sınırına doğru geliyor. Dün Halep'te yaşanılanlar şimdi İdlib'de yaşanıyor.



Ateşkese mutlaka uyulacak

Milli Savunma Bakanı Akar İdlib'deki son durumla ilgili yaptığı açıklamasında 'Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır' ifadelerini kullandı.



Göç dalgası

Ateşkesin sağlanması, göçün önlenmesi ve akan kanın durması için çalıştıklarının altını çizen Milli Savunma Bakanı Akar, rejimin bugüne kadar ilan edilen dört ateşkese rağmen hava ve karadan saldırılarına devam ettiğini ve bu saldırıların şiddetinin giderek arttığını söyledi. Brüksel'deki NATO toplantısı ertesinde konuşan Akar, rejimin saldırılarının radikalleşmeyi ve göçü de artırdığını belirterek, yaklaşık 1 milyon Suriyeli'nin evlerinden ve yurtlarından kaçarak ağır kış şartlarında çaresizce rejim bölgesine doğru değil, kendilerini güvenli hissettikleri Türkiye'ye doğru yöneldiğini bildirdi.



Türkiye garantör

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de gazetecilerin İdlib'deki gelişmelere ilişkin sorusunu yanıtladı. İdlib'de gelinen durumun ekim ayında yapılan son NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan bu yana oldukça olumsuz yönde geliştiğini vurgulayan Akar, 4 milyon Suriyeli'nin yaşadığı bu bölgede Türkiye'nin garantör devletlerden biri olduğunu hatırlattı.

