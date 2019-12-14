Davutoğlu ve Babacan’ın bazı adımları atmadan başarıya ulaşmaları imkânsızdır

Ahmet Davutoğlu'nun partisinin kurucuları belli olmuş. Bir süre sonra Babacan'ın partisinin kurucuları da belli olacaktır. Ancak şunu bilelim ki özellikle dış gözlemciler yeni partilerin kurucularının kimler olacağını merak etmiyorlar. Onlar yeni ve eski muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği siyaseti ne şekilde değiştireceklerini merak ediyorlar. Bu dış gözlemcilerden önde gelen bir tanesinin Pensilvanya'da üslenen FETÖ olduğunu da hiç unutmayalım.



İsrail ve ötesi

Bu yeni partiler eğer özellikle dış destek almayı amaçlamaktaysalar, bazı öncelikli adımları hızla atmaları gerekebilir. Örneğin ilk adım olarak Filistin davası ile Türkiye'nin maddi ve manevi hiçbir ilişkisi olmadığı açıklanarak, İsrail'in Türkiye'nin kadim dostu olduğu vurgulanabilir. Hatta İsrailli pilotların eğitimleri için Konya semaları yine onlara açılabilir. MİT de İsrail İstihbarat Örgütü'nün (Mossad) bir uzantısı haline getirilebilir. Bu arada, insanlı ve insansız hava araçlarının Türkiye'de üretilmesinden vazgeçilerek, yine İsrail'in ürünlerine dönülebilir.



Sisi'nin Mısır'ı

Ortadoğu'da atılması gereken ikinci en önemli adım, Mısır'daki Sisi rejimi ile barışılmasıdır. Mısır'daki Sisi darbesinin bu ülkenin bir iç meselesi olduğu kabul edilir ve Mursi'den artık söz edilmezse, barışma süreci çok hızlanacaktır. Aynı çizgiden gidilerek Suudi Arabistan'la da yakınlaşmak mümkündür. Bu konuda sadece Kaşıkçı cinayetinin suçlusu olmayı kabul etmemiz yeterli olacaktır. Arkasından da Suudi Veliahdı Bin Selman Türkiye'ye davet edilip, kendisine devlet onur nişanı takılabilir.



15 Temmuzcular

Başta Yunanistan ve Almanya olmak üzere 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin faillerine kucak açan ülkelerden de herhalde özür dilememiz gerekecektir. Bu kaçaklardan bazılarını bir şekilde onurlandıracak adımlar herhalde hızla atılmalıdır. Bütün bu adımlar atılırken, Amerikalı Demokratlar'a sempatik görünmek için, Washington'daki büyükelçimiz Trump hakkında ileri geri konuşmalıdır.



Tatmin meselesi

Davutoğlu ve Babacan bu adımları atarlarsa, hem dış gözlemcilere hem de içeride CHP'ye ve HDP'ye sempatik görüneceklerdir. Bu durum seçim kazanmalarına yetmese de, kendilerini tatmin etmiş olacaklardır.

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