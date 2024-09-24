Türkiye’nin hamleleri ve Rusya gezisi

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve parlamento heyetiyle birlikte Moskova'dayız. Soğuk havayla karşılaşacağımız Moskova'da, hava da karşılama da beklediğimizden daha sıcaktı. Dünyanın bölgesel savaşlarla, küresel hesaplaşmalarla sarsıldığı bir zaman diliminde, Başkan Erdoğan'ın New York'taki BM çıkartmasıyla Meclis Başkanı Kurtulmuş'un Moskova gezisi birbirini tamamlayan ve küresel güç merkezlerine "eşit mesafedeyiz" diyen bir mesaj içeriyordu.

Bu aynı zamanda Türkiye'nin izlediği ama birilerinin anlamakta zorlandığı çok yönlü dış politikasının da sadece sözde kalmadığının işaretiydi.

Aslında Türkiye uzun zamandır bütün iç ve dış baskılara rağmen hayata geçirmeye çalıştığı çok yönlü denge siyaseti birilerine inat veya yakınlık için değil, ülke çıkarları ve "daha adil bir dünya" için özenle uyguluyor.

Meclis Başkanı Kurtulmuş'un önce Moskova, sonra da Petersburg ziyaretlerini de bu gözle izliyorum. Gezi programı da bu açıdan dikkat çekici

Meclis Başkanı Kurtulmuş'u havaalanında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Vekili Konstantin Kosaşev, Federasyon Konseyi Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Hapsirokov karşıladı.

Karşılama sonrası ilk durağımız da Moskova'nın en güzel yerinde hizmet veren Yunus Emre Kültür Merkezi'ydi....

Bu seçim de tesadüf değil, iki ülke arasında sadece siyasi ve ekonomik ilişkiler gelişmiyor aynı zamanda Yunus Emre Kültür Merkezi gibi kurumlar yoluyla iki halk arasındaki kültürel yakınlaşma da derinleşiyor. Yunus Emre Kültür Merkezi tam 6 yıldır bu yakınlaşmaya ciddi katkı sunuyor.

O katkı da kuşkusuz bizzat Meclis Başkanı Kurtulmuş'un da payı büyük. Çünkü Kültür Bakanıyken 2018 yılında o merkezin açılışını bizzat kendisi yapmıştı. Bugün gelinen noktayı şöyle özetliyor:

"O günden bu yana Yunus Emre Enstitüsü'nün Moskova'da yaptığı bütün hizmetleri yakinen takip ediyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlara, milletimiz adına, iki halk adına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin uluslararası alanda, kültürel diplomasi alanında en önemli kuruluşlarından birisidir. Bugün itibariyle dünyada yaklaşık 90'a yakın Yunus Emre Merkeziyle Türk dilinin öğretilmesi, Türk kültürünün oradaki dostlarımıza tanıtılması fevkalade önemli kültürel diplomasi hizmetidir."

Görüşmelerin bundan sonrası da bir hayli yoğun geçecek görünüyor. Sırasıyla Rusya Federasyonu Federal Meclis Konsey Başkanı Valentina Matviyenko ve Federal Meclis Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'le birlikte heyetler arası görüşmeler yapılacak.

Ama merakla beklenen tabii ki Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşme...

Bu görüşme masasında da sadece Türkiye Rusya ilişkileri olmayacak. İsrail'in Gazze'deki katliamlarından, Suriye Devlet Başkanı Esat'la görüşmeye hatta bölgesel krizlerde ortak tavır almaya kadar birçok şeyin konuşulacağı söyleniyor.

Nereden bakarsanız bakın, Türkiye'nin son hamleleri de bu gezi de küresel güç merkezlerince dikkatle izleniyor

Geziye AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, İyi Partili Meclis Başkanvekili Buğra Kavuncu, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Türkiye Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Milletvekili Murat Baybatur ve Meclis Genel Sekreteri Talip Uzun da katılıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın