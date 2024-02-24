Kılıçdaroğlu geri dönsün mü?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dâhil hangi CHP'liye sorarsanız sorun DEM Parti'yle İstanbul'da bir ittifak yapılmadığını söyler. Oysa aynı soruya DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan çok daha net bir cevap veriyor:

"Uzlaşının sağlandığı bazı yerler var mesela; Mersin Akdeniz, İstanbul Esenyurt... Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde ise görüşmeler sürüyor."

Şu tablo da herkesin gözünün önünde gerçekleşti. CHP'nin İstanbul Esenyurt belediye başkanı adayı sağlık gerekçesiyle geri çekildi, yerine DEM'e yakınlığıyla bilinen Ahmet Özer aday yapıldı.

CHP'liler perdelemeye çalışsa da toplum olan bitenleri görüyor ve notunu veriyor.



CHP-DEM AŞKINA NASIL BAKILIYOR?

Bu sorunun cevabını Optimar Araştırma'nın Şubat'ta yaptığı "Türkiye'nin Nabzı" anketi veriyor. 17-21 Şubat 2024 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle yapılan ankette sorulan, "CHP'nin DEM Parti ile yürüttüğü adı kent uzlaşısı olan siyasi işbirliği sizce yeni bir ittifak mı?" sorusuna toplumun yüzde 58.6'sı "Evet" cevabını veriyor. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 41.4

Bu konuda CHP ile DEM seçmenleri arasındaki fark da ilginç. CHP'lilerin yüzde 48.4'ü, DEM Partililerin ise yüzde 75'i bunun bir ittifak olduğunu söylüyor. İttifakı doğru bulanların oranı da sadece yüzde 23.4. Yanlış bulanların oranı ise yüzde 76.6.

Başarı oranı da bir hayli düşük: Yüzde 27. Başarısız olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 73...



CHP'DE 1 NİSANCILAR KORKUSU

Buraya bir nokta koyup son günlerin en çok merak edilen siyasi tartışmasına geçelim. CHP'de yaşanan iç kavga sonrası başlayan istifalar, ardından gelen Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin aday yapılmaması ve tasfiye edilmeleri, gözleri eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevirdi. Bu arada mevcut yönetimin 31 Mart'ta ağır yenilgi alacağı ve Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan'da geri döneceği konuşulunca Özel devreye girmek zorunda kalıyor ve "1 Nisancılar"a meydan okuyan bir çıkış yapıyordu:

"1 Nisan'ı bekleyenler çok bekler, avucunu yalarlar..."

Özel isim vermedi ama Kılıçdaroğlu'nu kastettiği çok açıktı. Zaten bir süredir siyaset kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun geri dönüp dönmeyeceği konuşuluyordu. Döner mi dönmez mi bilemem ama araştırmada çıkan sonuçlar şöyle:

Dönmesi gerekir diyenler yüzde 27, dönmemeli diyenler ise yüzde 73.

CHP içinde Kılıçdaroğlu dönsün diyenlerin oranı da ortalamayla aynı: Yüzde 27.1. Ancak Kılıçdaroğlu'nun dönmesini çok isteyenler de var: DEM Parti yüzde 52, TİP yüzde 40. En az isteyen ise yüzde 9.4 ile İyi Parti...

Şu soru da "Evet" diyenlere sorulmuş: "Kılıçdaroğlu aktif siyasete nasıl dönmeli?"

CHP Genel Başkanı olarak yüzde 49, Özgür Özel'i destekleyerek yüzde 21.5, yeni bir parti kurarak yüzde 19.5... Partiler üstü ve diğer diyenlerin oranı ise yüzde 10.

Peki halk, CHP Genel Başkanı Özel'in çok konuşulan "yapay zekâyla aday belirleme" yöntemini "demokratik ve güvenilir" bulmuş mu? Bulanların oranı yüzde 17.6, bulmayanlar yüzde 82.4.

Tahminlerin aksine seçim kampanyalarını izleyenlerin oranı da yüzde 50'nin üstünde. En beğenilen kampanya ise yüzde 41.4'le AK Parti'nin...

Araştırmanın en ilginç sonucu da "Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuyla ortaya çıkıyor. Bu sonuçlar yerelde iki partinin öne çıktığını gösteriyor.

AK Parti yüzde 36.8, CHP yüzde 25.2, MHP yüzde 8.4, İyi Parti yüzde 5.9, DEM Parti yüzde 5.2, YRP yüzde 4.7, Memleket Partisi yüzde 3.2, Zafer Partisi yüzde 2.8, TİP yüzde 4, BBP yüzde 1.5, Diğer yüzde 2.4...

Önümüzdeki yerel seçimlere katılım oranı da çok merak ediliyor. Beklenti düşük olsa da Optimar'a göre katılım oranı yüzde 84.6 olacak.

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